Chubut pisa fuerte en los Juegos Epade

La delegación provincial sigue cosechando excelentes resultados en la contienda regional que se desarrolla en Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Este martes se llevó adelante el segundo día de competencias en el marco de los XIX Juegos Epade, organizados por el Ente Patagónico del Deporte y que tienen como sedes a las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La delegación de Chubut mantuvo las buenas actuaciones, tanto grupales como individuales, generando una gran expectativa de cara a los días venideros.

PODIOS EN ATLETISMO, JUDO Y MTB

En la pista de Neuquén, la delegación chubutense de atletismo sigue con su excelente producción en el torneo patagónico. Este martes se lograron ocho medallas más a la cosecha.

Ema Gorognano logró la medalla plateada en lanzamiento de jabalina, mientras que Sofía Ghigliotto ganó dos medallas doradas, en 300 metros llanos y en salto en largo. Además, en la prueba masculina de 300 metros, Valentino Bonelli ganó el oro y Alon Ramil se quedó con el bronce.

En pruebas combinadas, Tania Aymín Gallardo alcanzó la presea dorada.

Por último, en las pruebas de postas 4x100, el equipo femenino logró la medalla de bronce, mientras que el masculino finalizó segundo lugar, aunque por la posterior descalificación de Neuquén (que había ganado la prueba) por invasión de carril, Chubut se quedará con la medalla dorada, aunque esto será ratificado el miércoles por la mañana.

En la ciudad de Santa Rosa, el judo tuvo este martes la competencia individual femenina, donde se sumaron tres medallas más. Agostina Farías en -57kg y Abigail Currumil en -78kg se quedaron con las medallas de plata, mientras que Selena Calfuqueo logró el oro en +78kg. El jueves se cerrará el torneo de judo, con la competencia por equipos. Hasta el momento, la rama femenina viene en tercer lugar en la sumatoria de puntos y la masculina en el cuarto puesto.

En el autódromo de Toay (Santa Rosa), inició el mountain bike, con la prueba de Rally por Vueltas, con una buena producción chubutense, que sumó el primer podio del torneo y buenos puntos en ambas ramas. En la masculina, David Jaramillo accedió al tercer lugar y se quedó con la medalla de bronce, mientras que Ramiro Miranda quedó cuarto y Máximo Molina séptimo. Entre las damas, Morena Agustina Carinqueo finalizó octava y Delfina Cárdenas décima. En la sumatoria de puntos, Chubut se encuentra primero en la rama masculina con 180pts y tercero en la femenina, con 110. El miércoles se desarrollará la prueba de contrarreloj individual, después de las 14.

A SEMIFINALES

Los deportes por equipo dejaron excelentes noticias este martes y varios seleccionados ya han logrado meterse entre los cuatro mejores.

En Viedma se disputó la segunda fecha para los torneos de fútbol y ambos planteles chubutenses se aseguraron la clasificación a semifinales.

El equipo masculino superó en un complicado partido a su par de Tierra del Fuego por 2-1, gracias a los tantos convertidos por Tiziano Payalef y Bautista Schischke. Con dos victorias en dos partidos, el elenco de Mauro Villegas y Juan Pablo Petronio confirmó su pase a las semifinales. El miércoles finalizará la ronda regular ante Neuquén a las 10 horas.

En cancha de Sol de Mayo, el seleccionado femenino venció a La Pampa por 1-0, con el solitario gol de la comodorense Bianca Toldo, convertido en el primer tiempo. Con un empate y una victoria, el elenco del “Chaca” Pérez y “Roby” Saavedra, también se aseguró su clasificación a semifinales. El miércoles, en el último juego de la fase regular se medirá ante Neuquén, a las 13.

En Neuquén también hubo excelentes noticias para el handball de Chubut, ya que ambos planteles también ya se metieron entre los mejores cuatro del certamen tras ganar sus respectivos encuentros a Tierra del Fuego.

El equipo masculino superó ampliamente a los fueguinos por 39-25, mientras que el femenino hizo lo propio por 24-8.

Ya clasificados, los varones cerrarán la fase regular el miércoles ante La Pampa, a las 15 horas, mientras que chicas lo harán frente a Río Negro, a las 10:30.

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BUSCANDO EL PASE

En Santa Rosa se jugó una nueva doble jornada en los torneos de vóley, donde los representantes chubutenses siguen expectantes, buscando meterse en la definición de los certámenes.

El plantel femenino en el turno mañana superó de gran forma a Neuquén por 3-0, logrando su tercer triunfo consecutivo. En el cierre de la jornada se medía ante La Pampa y en caso de conseguir una nueva victoria, asegurará su clasificación a semifinales.

Por su parte, el masculino enfrentó a Río Negro en primer turno, cayendo por 3-2. A la tarde fue victoria ante Tierra del Fuego por 3-1.

Con dos triunfos y una derrota en su haber, el elenco de nuestra provincia buscará sellar la clasificación el miércoles ante La Pampa.

En Viedma, el seleccionado femenino de básquet logró dos importantes triunfos que encaminan su clasificación. Primero venció a La Pampa por 61-40 y por la tarde volvió a festejar ante Río Negro por 63-53. El miércoles a las 13, frente a Tierra del Fuego, cerrará la fase regular y con un nuevo éxito, se clasificará a semifinales.

Por último, el básquet masculino sumó su segunda derrota en fila, tras perder ante Río Negro por 60-51. No obstante en el último turno del día, los dirigidos por Facundo Álvarez se medían con La Pampa, buscando el primer triunfo del torneo, que dé esperanzas de poder clasificar. El miércoles, el último duelo será ante Santa Cruz, a las 17:45.