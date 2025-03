Cine Teatro Español: "1978"

C+ / CINE EN COMODORO

Durante la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Holanda en 1978, un grupo de represores irrumpe violentamente en un domicilio y secuestra a un grupo de jóvenes para llevarlos a un centro clandestino de detención. Lo que comienza como un interrogatorio inhumano, se convierte en un verdadero martirio: han secuestrado al grupo de personas equivocado. Los jóvenes resultan ser parte de un macabro culto guiado por una fuerza sobrenatural desconocida. El centro clandestino de E

El cine de terror en Argentina no es nuevo, pero siempre ha sido escaso. “Desde Sangre de Vírgenes” (1967) hasta “Sudor Frío” (2010), las producciones locales han tenido que luchar contra la falta de recursos y la indiferencia de la industria. Sin embargo, algo que nuestro cine siempre ha tenido es la habilidad de enraizar sus historias en un contexto reconocible. En este caso, Luciano y Nicolás Onetti se meten con un tema complicado: la dictadura. Y acá es donde surge una de las mayores virtudes y problemas de la cinta: ¿puede el terror convivir con un tema tan delicado sin trivializarlo?

La película nos transporta a la final del Mundial de Fútbol del 78' entre Argentina y Holanda. Unos torturadores secuestran a varios jóvenes “subversivos”. Descubrirán que han secuestrado al grupo equivocado. Visualmente la pelicula es increible. Los Onetti vuelven a apostar por una estética retro, con una fotografía que combina grano fílmico y colores saturados. Sin embargo, a diferencia de trabajos anteriores, aquí el enfoque es más sobrio, más contenido. La banda sonora, compuesta por Luciano, es un elemento clave en la construcción del clima. Con melodías que oscilan entre lo melancólico y lo perturbador, la música no sólo acompaña las imágenes, sino que también las amplifica. Los sintetizadores están presentes, pero esta vez se mezclan con sonidos más orgánicos, creando una atmósfera que es tan inquietante como hipnótica.

Y aunque la película no aborda directamente los eventos históricos, la atmósfera de miedo, control y violencia remite inevitablemente a ese período. Los Onetti juegan con esta conexión de manera ambigua, evitando caer en un discurso explícito, pero la intención es clara: usar el horror como una metáfora de los traumas colectivos. Han logrado crear una obra que rinde homenaje al cine de género y, a la vez, busca explorar nuevas posibilidades dentro del terror argentino. El film es una experiencia que no se olvida fácilmente, un recordatorio de que el verdadero horror no está en los monstruos, sino en las sombras de nuestra propia historia, re-posicionando a los Onetti como una de las voces más singulares del cine de género en Argentina.

CINE TEATRO ESPAÑOL (27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL):

22:30 HS. 1978 (2D EN CASTELLANO)

CINE TEATRO ESPAÑOL (MIÉ 2 DE ABRIL):

22:15 HS. 1978 (2D EN CASTELLANO)

Título original: 1978

Género: Terror

Origen: Argentina

Año: 2024

Formato: 2D

Duración: 1 hora 20 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Luciano y Nicolás Onetti

Guión: Luciano Onetti, Nicolás Onetti, Camilo Zaffora

Producción: Sayf Aram, Carlos Goitia, Michael Kraetzer, Nicolás Onetti

Música: Luciano Onetti

Fotografía: Luciano Montes de Oca, Kasty Castillo

Montaje: Luciano Onetti, Ludovico Opipari, Nicolás Onetti

Reparto:

Agustín Pardella (Hugo), Carlos Portaluppi (Carancho), Mario Alarcón (Moro), Agustín Olcese (Miguel), Jorge Lorenzo (Baviera), Santiago Ríos (Alsina), Gustavo Bonfigli (Dr. Berges), Paula Silva (Irene), Gustavo Pardi (Dante), Ezequiel Pache (Quique), Valeria San Martin (Paula), María Eugenia Rigon (Diana), Justina Ceballos (Érica), Gustavo Bayley (Eduardo)