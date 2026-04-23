Michael, la historia de Michael Jackson

Desde el jueves 23 de abril, participando en su estreno mundial, se exhibe el biopic dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson que brinda un retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido.

La película nos muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como integrante de los Jackson Five, hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria musical. La película muestra tanto su vida fuera de los escenarios como algunas de las actuaciones más emblemáticas de su carrera en solitario, y brinda un asiento en primera fila para conocer a Michael Jackson como nunca. Aquí comienza su historia.

“Es un honor y un privilegio poder contar la historia de mi tío Michael”, declaró hace poco Jaafar Jackson. “A todos los fans del mundo, nos vemos pronto”. Jaafar es hijo de Jermaine Jackson, el hermano mayor de Michael, y de su exesposa Alejandra Genevieve Oaziaza. Al igual que otros miembros de su familia, ha seguido el camino del espectáculo. Michael y Jermaine, junto con sus hermanos Jackie, Marlon, Tito y Randy, formaron parte de The Jackson 5, el célebre grupo de R&B y soul que vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo. En entrevistas anteriores, Jaafar recordó el impacto que le causó ver a su familia actuar en vivo. “La primera vez que vi actuar a mi padre y a mis tíos fue en el 30.º aniversario de los Jackson, cuando actuaron en Nueva York”, contó en una entrevista con Genius en 2019. Su participación ha generado gran expectativa, no solo por su parecido físico, sino por su cercanía familiar con el artista, lo que aporta una dimensión más auténtica a la interpretación.

El primer corte armado por Fuqua superaba las cuatro horas. Obviamente, Lionsgate no iba a permitir una película de esa duración, por lo que se especulaba cuál sería el plan definitivo para la cinta. Ahora que se conoce su duración, la opción de una secuela toma más fuerza que nunca. Finalmente, AMC Theatres desveló la duración oficial de “Michael” y la misma equivale a la mitad del material rodado. Se ha decidido cortar la parte de los años 90 en adelante, o sea que se narra la vida del artista hasta finales de los 80, en plena cresta de la ola. ¿Y qué pasa con las otras dos horas, que hacen referencia a la etapa más convulsa de Jackson? Sus últimas dos décadas han sido un quebradero de cabeza para el proyecto, envuelto en litigios que obligaron a reescribir y regrabar la última parte de su vida, con el incremento en el presupuesto que eso supone.

Más que un homenaje convencional, “Michael” se perfila como una obra que abrirá debate sobre la vida y legado del artista. Al combinar espectáculo, música y profundidad psicológica, la película busca conectar con nuevas generaciones y, a la vez, ofrecer una mirada renovada para quienes han seguido su trayectoria durante décadas.

CINE COLISEO (jue 23 y lun 27 de abril):

18:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada)

21:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D subtitulada)

CINE COLISEO (vie 24 y mar 28 de abril):

18:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada)

21:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada)

CINE COLISEO (sab 25 de abril):

18:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada)

21:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D subtitulada)

CINE COLISEO (dom 26 de abril):

18:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada) 21:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada)

CINE COLISEO (mie 29 de abril):

18:30 Hs. MICHAEL: LA HISTORIA DE MICHAEL JACKSON (2D doblada)

Título original: Michael

Género: Drama, Musical, Biopic Origen: EE.UU.

Año: 2026 Formato: 2D

Duración: 2 horas 7 Min. Calificación: SP

Ficha Técnica:

Dirección: Antoine Fuqua

Guión: John Logan

Producción: John Branca, Graham King, John McClain

Música: Lorne Balfe, Michael Jackson

Fotografía: Dion Beebe Montaje: John Ottman, Harry Yoon

Reparto:

Jaafar Jackson (Michael Jackson), Juliano Krue Valdi (joven Michael), Joseph David-Jones (Jackie Jackson), Nathaniel Logan Mclntyre (joven Jackie), Rhyan Hill (Tito Jackson), Judah Edwards (joven Tito), Jamal Henderson (Jermaine Jackson), Jayden Harville (joven Jermaine), Tre' Horton (Marlon Jackson), Jayden Lyndon Hunter (joven Marlon), Jessica Sula (La Toya Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Kat Graham (Diana Ross), Kendrick Sampson (Quincy Jones)