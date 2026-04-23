Son tres historias sobre relaciones distantes entre padres e hijos. Todas tienen lugar en la actualidad, pero cada una en un país diferente. Y, por supuesto, todas y cada una de ellas con el característico humor irónico del cineasta. “Padre” se desarrolla en el noreste de Estados Unidos, “Madre” en Dublín y “Hermana Hermano” en París. Se trata de un estudio de personajes tranquilo, observacional y sin prejuicios. Es una comedia, pero entretejida con hilos de melancolía, con un reparto coral que supone el gran comeback del legendario músico y actor Tom Waits, al que le acompañan Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore y Françoise Lebrun.

Jarmush no es un neófito en el terreno de las películas integradas por varios relatos, aunque entrelazados por algún tema, geografía o temporalidad. El cineasta estadounidense, uno de los más relevantes impulsores del cine independiente de su país allá por comienzos de los 80, debutó en ese formato con “Mistery Train” (1989), con sus tres historias que transcurren a lo largo de una única noche en la ciudad de Memphis, seguida por “Una Noche en la Tierra” (1991), donde cinco taxis en sendas ciudades del mundo eran el trasfondo de relatos de diverso tenor e intenciones. Con “Coffe & Cigarettes” (2003), conformada por once segmentos, el concepto de micro relato se hacía aún más evidente, pero la nueva película del realizador, “Padre Madre Hermana Hermano”, vuelve un poco a la idea de los dos primeros peldaños de esa posible trilogía: un único film, tres historias, un concepto que se repite con variaciones, tonos diferentes en cada una de ellas.

Luego de ganar el León de Oro en la Mostra de Venecia, la película finalmente ha llegado a los cines argentinos. “Es una especie de antipelícula de acción”, ha dicho Jarmusch. “Su estilo sutil y silencioso está cuidadosamente construido para permitir que los pequeños detalles se acumulen, casi como flores colocadas con delicadeza en tres arreglos frágiles. Las colaboraciones con los magistrales directores de fotografía Frederick Elmes y Yorick Le Saux, el brillante montador Afonso Gonçalves y otros colaboradores habituales elevan lo que comenzó como palabras en una página hasta convertirlo en una forma de cine puro”.

Este tríptico es un filme con variaciones sobre un mismo tema, que recorre algún que otro encontronazo o momento incómodo familiar, repitiendo frases o elementos (un reloj Rolex), pero cada escena está matizada de distinta manera. Aquí no es que haya buenos o malos -aunque cierto personaje mentiroso podría considerarse entre los últimos-, las acciones corren con los silencios de cualquier reencuentro familiar, con cero reproches. Y si la emotividad tiene que parecer contenida, porque así lo exige la realidad del entorno familiar, así será. Muchas de las mejores obras de Jarmusch, ya de 73 años, son aquellas en las que elige este tono como de clave menor, sin grandilocuencias, sencillo y simple.

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 24 y mar 28 de abril):

18:45 Hs. PADRE MADRE HERMANA HERMANO (2D subtitulada)

Título original: Father, Mother, Sister, Brother

Origen: Francia, Irlanda, Italia, Estados Unidos

Año: 2025

Género: Drama, thriller, crimen

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 50 Min.

Calificación: R-13

Ficha técnica:

Guión y dirección: Jim Jarmusch

Producción: Joshua Astrachan, Charles Gillibert, Carter Logan, Atilla Salih Yücer

Fotografía: Frederick Elmes, Yorick Le Saux

Montaje: Affonso Gonçalves

Reparto:

Cate Blanchett (Timothea), Adam Driver (Jeff), Indya Moore (Skye), Vicky Krieps (Lilith). Charlotte Rampling (Madre), Tom Waits (Padre), Françoise Lebrun (Madame Gautier)