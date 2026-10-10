Colapinto abandonó la carrera Sprint de Singapur

El argentino sufrió problemas mecánicos en su Alpine y debió abandonar la carrera corta. La victoria fue para Max Verstappen.

El argentino Franco Colapinto abandonó este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 en el circuito de Marina Bay, a raíz de problemas mecánicos en su Alpine.

Por una falla de su auto, el piloto de pilar, provincia de Buenos Aires, se vio obligado a abandonar la pista en la carrera corta y no pudo sumar puntos, pero se mostró optimista de cara a la clasificación.

“Una lástima obviamente. Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Una lástima porque era una buena oportunidad. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Ojalá podamos hacer un par de cambios buenos”, planteó el joven piloto.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen se quedó con la victoria, en una competencia marcada por la lluvia, los accidentes y los abandonos.

La carrera comenzó con media hora de demora por las intensas precipitaciones que afectaron al trazado urbano. En la largada, George Russell superó a Verstappen, pero perdió el control de su Mercedes cuando estaba por completar la primera vuelta y se estrelló, lo que provocó la bandera roja.

En ese primer tramo también abandonaron Colapinto, Isack Hadjar, Lance Stroll y Sergio Pérez, por distintos problemas mecánicos.

Tras la reanudación, Verstappen tomó el control de la competencia y mantuvo la primera posición hasta el final. Sin embargo, en los últimos metros se produjo un choque entre los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que marchaban cuarto y quinto, respectivamente. El australiano abandonó, mientras que el británico cayó hasta el octavo lugar.

Detrás de Verstappen, Lewis Hamilton terminó segundo y Charles Leclerc completó el podio. Andrea Kimi Antonelli finalizó cuarto, seguido por Liam Lawson, Ollie Bearman, Nico Hülkenberg y Norris. Pierre Gasly cruzó la meta en la novena posición.

La actividad del Gran Premio de Singapur continuará a las 10, hora de Argentina, con la clasificación para la carrera principal, prevista para el domingo a las 9, sobre un total de 62 vueltas.