Comenzó el primer juicio por jurados con un caso de homicidio agravado

El Juez Gustavo Castro es quien preside el evento y luego de su ingreso al recinto señaló que se estaba ante un momento histórico y como tal, se había elegido esta sede y la vestimenta, en homenaje a los colonos galeses que utilizaban una metodología similar en aquellos años. Posteriormente dio a conocer el hecho que sería juzgado e hizo ingresar a los integrantes del jurado, aclarando que debió realizarse un cambio a último momento, debido a un inconveniente de salud informado.

Luego que ingresaron y se ubicaron las personas del jurado popular, el doctor Castro procedió a dar lectura de las instrucciones, principalmente hacia ellos dirigidas, dejando constancia que son los jueces de los hechos y como tales deben tener precauciones en cuanto a preservar reserva de todo cuanto se trate en este juicio para con personas ajenas y cercanas, no debiendo hacer ningún comentario al respecto en ámbito alguno. Enfatizó en que tampoco deben discutir entre ellos mientras dure el debate, y recién podrán deliberar una vez que culmine la etapa de presentación de pruebas. Destacó que el voto del jurado es soberano y debe estar basado en lo que se diga durante el juicio, sin influencias de ningún tipo, dejando de lado lo que pueda decirse mediáticamente y evitando contactos y presiones, lo que de ocurrir debería ser informado a la oficinajudicial para que lo haga saber al Juez.

El Ministerio Público Fiscal hizo el alegato de apertura a través de la doctora Griselda Encina, que dirigiéndose a las personas que deberán elevar el veredicto, manifestó que como representantes de la víctima venían a traer la voz de quien ya no está y lo referenció como hijo, padre, novio, recalcando que se podrá probar que aquel 17 de febrero de 2022, cerca de las 22 Juan Martín Montesino, alias “el pelado”, iba con su novia a casa de su padre y al pasar por un negocio, se encontró con Alejandro Romero Curiqueo, quien estaba con una hija pequeña, pero solo se saludaron sin inconveniente alguno. Sin embargo, cuando Montesino sale del lugar del que ya se había retirado Curiqueo, a los pocos metros y ya en cercanías de la vivienda a la que se dirigían, se acerca un vehículo del que desciende el imputado, llama a la víctima y conversan, pero imprevistamente extrae un arma 9 milímetros y descerraja tres disparos. El agresor vuelve al auto que había dejado encendido y se va, mientras Montesino intenta reaccionar y tira una lata de cerveza, pero debió ser atendido por su novia y otras personas. Uno de los disparos, le produjo una herida mortal que terminó con su vida pocas horas después.

La calificación es homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y la fiscal remarcó que serán presentadas las pruebas durante el juicio. Alegó que la defensa seguramente expondrá alternativas, como la legítima defensa o probables antecedentes de la víctima, pero lo cierto es que en este juicio se trata este hecho y pidió a los jurados centrarse en todo lo que se diga y muestre durante estas jornadas.

A su turno, el doctor Fabián Gabalachis que ejerce la defensa junto a Gladys Olavarría aseveró que no resulta controvertido el hecho presentado por la fiscalía en una muy buena parte, pero expresó que no se podrá probar que fueron tal lo expuesto. En ese sentido, trajo a colación algún tipo de enfrentamiento que existía entre Montesino y la familia de la novia de su defendido, que terminó involucrándolo. Refiriéndose al hecho, señaló que Romero Curiqueo no solo se defendió a si mismo, sino también que reaccionó y defendió a su hija y pareja, utilizando recursos que estaban a su alcance en ese momento.

Luego de los alegatos de las partes se inició la convocatoria de testigos, en primer término correspondientes a los presentados por el Ministerio Público Fiscal, y la primera en hacerlo fue la novia de la víctima quien presenció lo sucedido aquel 17 de febrero. Está previsto que la parte probatoria con testimonios y documentales se desarrollará hasta el día viernes, con jornadas que se extenderán desde las 8 hasta las 17, y es posible que luego de la deliberación correspondiente el jurado pueda dar el veredicto sobre la culpabilidad o no del acusado ese mismo día.