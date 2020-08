¿Cómo puede ser que roben en una Fiscalía?

Lo confirmó a Radio 3 el jefe de la Unidad Regional de Esquel, comisario mayor Vicente Avilés. Del edificio de la fiscalía durante el fin de semana largo se llevaron dinero nacional y extranjero. Para ello, los delincuentes violentando el acceso al depósito de material probatorio que tiene el complejo edilicio ubicado en Avenida Alvear.

Si bien será ardua la tarea de relevar faltantes, se pudo advertir que abrieron una caja de seguridad donde se guardaba dinero incautado en efectivo de moneda nacional y extranjera, aunque no se precisó la cantidad.

El jefe policial informó que en el lugar los empleados judiciales al ingresar “se encuentran con que habían dos puertas interiores violentadas del sector que es utilizado para el secuestro de evidencia y estamos tratando de establecer por qué lugar habrían ingresado y nos encontramos con una ventana superior del tercer piso que da justamente a un alero exterior y ahí puede llegar a ser el lugar por el cual podrían haber ingresado”.

Avilés no descarta que el o los delincuentes “han utilizado los techos de las viviendas contiguas. Ahí tenemos una distribuidora importante pegada al edificio de tribunales y nosotros deducimos que pueden haber utilizado ese techo muy alto para acceder”.

La descripción del depósito que hizo el jefe policial especifica que “se acumula todo lo que son los secuestros en las evidencias de las distintas causas que se llevan en la circunscripción judicial. Hay un sinnúmero de evidencias almacenadas, desde armas cortas y largas, municiones, equipos informáticos y de telefonía que la fiscalía a medida que van avanzando las causas las va utilizando; entonces en esa importante cantidad de evidencia hasta que no se haga un arqueo general mirando legajo por legajo, recién se va a establecer fehacientemente qué es lo que falta”.

A simple vista únicamente se pudo establecer que existe “un faltante de dinero de una caja de seguridad. Todavía no tenemos precisiones, pero no es gran cantidad, sino que son distintos valores que han ido quedando y que todavía no habían sido depositados a la cuenta judicial; entonces estaban en esa caja que tiene la particularidad de no tener ensamblado el sistema de cierre de cajas seguridad; se mantenía abierta y eso facilitó el trabajo de quien ingresó al edificio”.