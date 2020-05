Cómo serán los viajes en avión tras la pandemia

La Organización Mundial del Turismo (OMT) anunció que está trabajando en diferentes estrategias para reflotar la actividad de una manera segura ante la crisis causada por la pandemia del coronavirus. Además de los protocolos de prevención implementados en distintos sectores turísticos, el organismo está desarrollando un pasaporte de salud que los pasajeros deberán mostrar en los aeropuertos antes de embarcar.

“Estamos trabajando con una solución española que se llama HI+Card. La idea es que antes de viajar uno vaya a un laboratorio o a su hospital de consulta y se haga un certificado que no tiene covid-19. Luego los institutos de salud subirán la información a una plataforma con red de blockchain, a la que estarán conectados”, explicó Natalia Bayona, experta en innovación y transformación digital de la OMT, en un encuentro virtual organizado por Sahic, empresa especializada en la organización de conferencias turísticas.

Bayona aclaró que no se trata de un “pasaporte de inmunidad”, una medida que si bien fue barajada hace unas semanas por la OMT, hoy en día no sería posible “porque nadie puede garantizar, sin una vacuna, que alguien que ya haya tenido coronavirus no pueda volver a contagiarse y contagiar a los demás”.

En cuanto al procedimiento de utilización del pasaporte sanitario, Bayona precisó: “Cuando compro un pasaje, la plataforma de la aerolínea me va preguntar si tengo el certificado de covid-19 y si autorizo a compartir los datos. Automáticamente se sincroniza la información con la plataforma de la red digital donde los institutos de salud van a estar conectados. De esa manera uno está autorizado. El certificado se tiene que emitir 10 días antes del viaje”.

Luego, el pasajero recibirá un boarding pass digital en la aplicación de su celular, que deberá presentar en el aeropuerto. Como los aeropuertos estarán alineados con esta medida el poseedor del pasaporte digital no tendrá que pasar por los controles de salud que les harán a otros pasajeros y así evitar filas multitudinarias.

“Esto no es una idea, un sueño, es una realidad que está lista para ser implementada. Lo estamos empezando a pilotear con las Islas Canarias e Ibiza. Aena, como principal empresa que gestiona aeropuertos del mundo, ya nos dio el visto bueno y también varias aerolíneas, pero tenemos que hacer pruebas para ir escalando”, agregó Bayona. Siguiendo esta línea, planteó que se debe hacer una apertura de fronteras “responsable y coordinada” a nivel mundial y que si la iniciativa funciona va a ser “muy fácil” que se implemente en el resto de Europa, América y otras regiones.

Por último, aseguró que la aplicación ya está lista y que está siendo puesta en marcha por Air Institute y Tourism Data Driven Solutions (Tdds) en colaboración con la OMT. “La fase uno será para su utilización en aeropuertos, pero luego el plan es extenderlo a otros medios con fronteras terrestres y también marítimas, como cruceros”, concluyó Bayona.