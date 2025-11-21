Comodoro Conocimiento impulsa nuevas capacitaciones en Industria 4.0

Las herramientas digitales emergentes se pusieron a disposición de los participantes, a través del taller “Inteligencia Artificial Aplicada a Redes Sociales: ChatGPT y Gemini para Emprendedores”.

La Agencia Comodoro Conocimiento llevó adelante una nueva instancia de capacitación orientada al desarrollo de habilidades digitales en el ecosistema productivo local, reafirmando su compromiso con la formación 4.0 y con la incorporación de tecnologías emergentes que proyectan a la ciudad hacia el futuro.

En esta oportunidad, se dictó el taller “Inteligencia Artificial Aplicada a Redes Sociales: ChatGPT y Gemini para Emprendedores”, una propuesta destinada a potenciar la comunicación digital de proyectos y emprendimientos a través del uso estratégico de herramientas de inteligencia artificial generativa.

El encuentro, del que participaron emprendedores, trabajadoras independientes, propietarios de pequeños comercios y personas adultas interesadas en incorporar herramientas innovadoras para gestionar y mejorar la comunicación de sus redes sociales (Instagram, Facebook, TikTok, entre otras), tuvo como objetivo brindar los conocimientos necesarios para integrar ChatGPT (OpenAI) y Gemini (Google) en sus rutinas de trabajo digital, en un contexto donde las redes sociales son un pilar fundamental para la promoción, visibilidad y crecimiento de los emprendimientos.

Al respecto, el presidente de la Agencia, Rubén Zárate, señaló que “estamos muy activos en lo relacionado con la IA. Por un lado, facilitamos el acceso a la formación a la mayor cantidad de personas y, por otro, estamos consensuando visiones y acciones que nos permitan tener una política sólida para la ciudad en el marco de la necesidad de innovación tecnológica. Tenemos que lograr que los empresarios, trabajadores y población en general puedan aprovechar las oportunidades que se generan”.

La capacitación incluyó desde la definición del público objetivo y el estilo comunicacional hasta la generación de textos, ideas y estrategias aplicadas a distintas plataformas digitales, entendiendo que la inteligencia artificial representa una oportunidad para simplificar procesos, optimizar tiempos y elevar la calidad de las publicaciones, especialmente para quienes buscan fortalecer su presencia en redes sociales sin contar con experiencia previa en el uso de estas tecnologías.

Con iniciativas como esta, la Agencia Comodoro Conocimiento continúa consolidando su misión de acompañar el desarrollo productivo local, a través de políticas de innovación, nuevas tecnologías y capacitación 4.0, contribuyendo a construir una ciudad preparada para los desafíos del futuro.