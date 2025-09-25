Comodoro Deportes agasajó a los deportistas que brillaron en los JADAR

En el Hotel Deportivo de Km. 3, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, mantuvo un encuentro con los deportistas comodorenses que compitieron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) Rosario 2025, en lo que fue la primera edición de un evento multideportivo que contó con la participación de atletas de las 24 provincias del país.

La nueva propuesta, de carácter inclusivo y federal, fue organizada por el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), y tiene como objetivo el desarrollo y la promoción del deporte olímpico y paralímpico de alto rendimiento en todo el país.

La ciudad estuvo presente con Moira Miranda y Matías Bellido (Triatlón), Pablo Tahir, Tiziano Ramos y Nahuel Orellana (Levantamiento Olímpico), Antonella Smart (Judo), Thomás Bustamante (Ciclismo de montaña), Nehuen Foncuberta (Tae Kwon Do WT) y Milagros Barría (Boccia).

En cuanto a los resultados en los JADAR, Tahir se colgó la medalla de oro y Ramos obtuvo la presea de bronce. Por su parte, Miranda fue medalla plateada y Bellido ocupó el sexto lugar. A su vez, Smart lució la de bronce. Mientras que, Barría quedó cuarta en su categoría y séptima en la general.

Paola Duarte, madre y entrenadora de Barría, dijo que la participación en Rosario fue “una experiencia inolvidable, estamos muy felices de haber podido participar de la primera edición. Bochas adaptadas es un deporte que venimos practicando hace más de 6 años y haber participado fue más que gratificante”.

En tanto que, Moira Miranda valoró la experiencia y afirmó que “particularmente en el triatlón fue un testeo de los circuitos para los Juegos Odesur que se van a hacer en Santa Fe. Además de la competencia en sí, que tuvo muchísimo nivel, estuvo buenísimo porque, en el caso de clasificar para los Odesur, ya el circuito está testeado”.

“Estoy muy contenta por el segundo lugar, pero más que nada por cómo se dio la carrera, porque desde el primer momento estuve entre la primera y la segunda ubicación. También la medalla es como un agradecimiento a Comodoro Deportes y Chubut Deportes, por hacernos llegar hasta los JADAR y poder participar, en comparación con otras provincias eso se dificultó. Estoy muy agradecida por el apoyo para poder estar presentes”, sentenció la triatleta.