Comodoro volvió a marchar y ADU anticipó más movilizaciones

Docentes, estudiantes y otros sectores reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio planteó profundizar las medidas ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.

La quinta Marcha Federal Universitaria reunió este jueves 15 de octubre en Comodoro Rivadavia a estudiantes, docentes, jubilados, familias y personas con discapacidad. El reclamo por el presupuesto de las universidades públicas volvió a ocupar las calles y sumó cuestionamientos al ajuste en salud, jubilaciones y discapacidad.

La exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario fue uno de los ejes de la jornada. Desde ADU, sus referentes advirtieron que la protesta tendrá continuidad y que las próximas medidas se discutirán en instancias gremiales.

“Seguir resistiendo, luchando y hacer todas las movilizaciones que sean necesarias para que este Gobierno cumpla con la ley de financiamiento”, expresó Gloria Herrera en diálogo con Radiocracia, al referirse a los pasos que seguirán después de esta quinta convocatoria.

La movilización comenzó alrededor de las 13:30, con puntos de encuentro en el CERET y el Correo, y avanzó hacia el centro de la ciudad, con la Plaza San Martín como destino. Durante el recorrido, los manifestantes hicieron oír sus reclamos por la situación presupuestaria y el deterioro de las condiciones para estudiar y trabajar en las universidades nacionales.

Elena González, integrante de ADU, destacó la participación y cuestionó la resistencia del Ejecutivo a aplicar la normativa. En declaraciones a Radio Del Mar, sostuvo que la marcha buscaba que el Gobierno entendiera que debe respetar “a los otros poderes de la democracia” y cumplir con la ley. También calificó como “muy gratificante” el acompañamiento a la convocatoria.

El alcance de la protesta se reflejó en la presencia de sectores que vincularon el conflicto universitario con sus propios reclamos. Durante la jornada hubo cuestionamientos al DNU 70/23 y expresiones de preocupación por la situación del PAMI y del sistema público de salud.

Entre los testimonios también apareció el desgaste por la reiteración de las demandas y la falta de respuestas. “Llevamos dos años reclamando exactamente por lo mismo”, manifestó una de las participantes, quien describió un “panorama bastante desolador”.

La continuidad del conflicto tendrá como espacios de discusión los plenarios de secretarías generales y el Frente Sindical. Según adelantó Herrera, allí se analizarán las próximas acciones y la posibilidad de sostener un plan de lucha más prolongado.

La dirigente también vinculó ese debate con el Presupuesto Nacional del próximo año, cuyos recursos previstos consideró insuficientes frente a los montos reclamados por el sector universitario. “La idea es seguir avanzando con un plan de lucha más sostenido”.