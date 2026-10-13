La quinta Marcha Federal Universitaria será este jueves 15 de octubre. En Comodoro, la convocatoria es a las 13 en el playón de la Universidad en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La UNPSJB vuelve a la calle y exige que el Gobierno cumpla la ley

El deterioro salarial y las dificultades presupuestarias vuelven a movilizar a la comunidad de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La institución convocó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria y denunció que el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que respaldan su aplicación.

La jornada se realizará este jueves 15 de octubre en todo el país, con actividades en las distintas sedes de la UNPSJB. En Comodoro Rivadavia, la concentración está prevista para las 13 en el playón de la Universidad.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció la convocatoria, las autoridades y los representantes universitarios expusieron la situación de los trabajadores. Según señalaron, siete de cada diez empleados del sistema universitario perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza, en un contexto de deterioro de las condiciones laborales.

El reclamo incluye la aplicación integral de la ley, tanto en materia salarial como presupuestaria. Los representantes recordaron que la normativa fue sancionada y promulgada, y que su cumplimiento cuenta con respaldo de instancias judiciales. Advirtieron que la continuidad del conflicto compromete el funcionamiento y el desarrollo de las instituciones.

“Volvemos a salir a las calles ante el contexto en el que el Gobierno nacional incumple las leyes de financiamiento y las mandas judiciales”, expresaron durante la presentación.

“Hay una ley que debe cumplirse en su totalidad”, insistieron. También plantearon la necesidad de respetar la división de poderes y las decisiones judiciales vinculadas al financiamiento universitario.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, graduados, sindicatos, organizaciones sociales, familias y vecinos. Desde la UNPSJB destacaron una mayor participación estudiantil en las actividades de reclamo y pidieron acompañar la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, junto con el sistema científico y tecnológico.

Las acciones se desarrollarán de manera simultánea en distintas ciudades del país y en las sedes de la institución, que abarcan la región costera y la cordillerana de Chubut. Las autoridades llamaron a movilizarse de forma pacífica y organizada para exigir el cumplimiento de la ley y sostener la continuidad y el desarrollo de la educación pública y la investigación.