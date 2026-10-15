Comodoro tiene la canasta básica más cara de la Patagonia

En septiembre hicieron falta $2.093.096 para un hogar tipo 2. Además, una familia necesitó $947.102 mensuales para superar la línea de indigencia.

El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos de las familias de Comodoro Rivadavia. Durante septiembre, un hogar tipo 2 necesitó $2.093.096 mensuales para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y ubicarse por encima de la línea de pobreza, de acuerdo con los datos difundidos por el Observatorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El relevamiento registró un incremento del 2% respecto del mes anterior y posicionó a Comodoro como la ciudad con la canasta básica más cara entre las localidades de la Patagonia Sur incluidas en la comparación.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el ingreso mínimo necesario para cubrir las necesidades alimentarias y no caer bajo la línea de indigencia, llegó a $947.102 mensuales para el mismo tipo de hogar.

El informe también determinó que el costo de las canastas para un adulto equivalente alcanzó los $430.500 durante septiembre en Comodoro Rivadavia.

La comparación con otras ciudades de la región muestra que la CBT local se ubicó por encima de los valores registrados en Trelew, donde llegó a $2.032.442; Puerto Madryn, con $2.024.538; Esquel, con $1.960.327; y Ushuaia, con $1.941.918.

De esta manera, Comodoro superó por $60.654 el valor registrado en Trelew, la segunda ciudad con la canasta básica más elevada entre las localidades relevadas.

La diferencia también se reflejó en el costo de los alimentos: los $947.102 necesarios para superar la línea de indigencia en Comodoro constituyeron el monto más alto de la comparación.

Los datos correspondientes a septiembre reflejan la presión que ejerce el costo de vida sobre los presupuestos familiares. Para no ser considerada pobre, una familia de referencia en Comodoro Rivadavia necesitó ingresos mensuales superiores a los $2 millones, mientras que casi $950 mil fueron necesarios para cubrir la canasta alimentaria.