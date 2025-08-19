Comparsas de esquila sin habilitación en establecimientos rurales

En dos operativos realizados en Las Plumas y Comodoro Rivadavia, la Policía constató la falta de documentación habilitante y de registro de trabajadores en cuadrillas dedicadas a la zafra lanera.

La Policía del Chubut, a través de la Comisaría de Distrito Las Plumas y de la División Seguridad Rural de Comodoro Rivadavia, llevó adelante controles en el marco de la Ley X N° 18 y el Decreto N° 177/73, que regulan la actividad de esquila en la provincia.

En un primer procedimiento, realizado en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial N° 59, a 150 kilómetros de Las Plumas, los efectivos detectaron una comparsa de esquila que no contaba con la habilitación ni con la documentación correspondiente para prestar el servicio de zafra lanera. Ante esta situación, se labró el acta de infracción y se identificó a los trabajadores presentes.

Posteriormente, en otro operativo en un establecimiento rural ubicado en el kilómetro 1600 de la Ruta Nacional N° 3, se constató la presencia de una cuadrilla compuesta por 12 empleados y 6 manijas que realizaban tareas de esquila sin la disposición habilitante expedida por la Dirección de Comercio Interior de Chubut, ni el registro de los trabajadores afectados. También en este caso se labró el acta correspondiente.

Ambas actuaciones serán elevadas a la Dirección de Comercio Interior. Desde la Policía se remarcó que estos operativos se realizan de manera coordinada con la Secretaría de Comercio Interior de la provincia, con el objetivo de detectar irregularidades en la prestación de servicios de esquila y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.