"Compromiso, reflexión y unidad"

“Pensar el 1° de Mayo y la reivindicación de los derechos del trabajador trasciende las razones que motivaron a la declaración de este día como una fecha conmemorativa de las luchas obreras por alcanzar la jornada de ocho horas en un principio y, a posteriori, numerosas conquistas que hacen a la dignidad de todo trabajador.

“En nuestro país cada primero de mayo nuestros trabajadores tomaron las calles desafiando al poder, recordándole que existían y que no se resignarían a ser una parte del engranaje productivo. La lucha logró la reducción de la jornada laboral, las leyes sociales y la dignificación del trabajador. El poder se sintió afectado y en cada contraofensiva cívico-militar como las del ‘55; ‘62; ‘66; ‘76 y ‘89 (esta vez a través del voto), pretendieron, y en ocasiones lo lograron, arrasar con las históricas conquistas del movimiento obrero.

“Persecuciones salvajes, secuestros, torturas y desapariciones, durante los gobiernos golpistas, amenazas de despidos, rebajas salariales, precarización laboral y la complicidad de algunos dirigentes sindicales, son en los últimos años las armas del poder para mantener y aumentar su tasa de ganancia a costa del sudor ajeno.

“Un incendio, un ‘accidente’ en un taller textil puso a la vista de una sociedad que tiene una cierta tendencia a la mirada para otro lado: hay esclavos en el Siglo XXI, y los hay acá, en Argentina. Trabajadores esclavos, sin derechos, pero con muchas obligaciones.

“En medio de la actual crisis cultural donde muchos ignoran inclusive el motivo de numerosos días festivos y feriados, no está de más hacer un poco de historia y mencionar que esta fecha se desprende del fatídico mayo de 1886 donde en la puja por reivindicación de la jornada de ocho horas se materializó en una histórica huelga en la ciudad de Chicago que luego fue extendiéndose a otras ciudades. Si bien se había sancionado la ‘Ley Ingersoll’ donde se establecía la jornada de ocho horas, en la práctica numerosas empresas se negaban a cumplirla. La punta de lanza fueron los disturbios en la fábrica McCormik, donde la policía mató a balazos a seis manifestantes, y en junio del mismo año, la ‘mayor democracia del mundo’ enjuiciaba en un proceso judicial plagado de irregularidades a varios manifestantes cuyo veredicto determinó en forma express la ejecución en la horca de cinco de ellos. Todos ellos fueron denominados Mártires de Chicago, y posteriormente los hechos de este día dió lugar a la Conmemoración del Primero de Mayo.

EN NUESTRA PATAGONIA

“Un 1° de mayo donde indudablemente el escenario es uno de los más complicados que nos ha tocado vivir a todos los trabajadores en el mundo, y no hemos quedado ajenos de esta realidad los trabajadores de Luz y Fuerza de la Patagonia, como todos los trabajadores. Nos toca una situación pandémica y post pandémica nunca vista, nunca vivida por muchas generaciones, siempre hemos tenido el desafío de la mantención de los puestos de trabajo, de mantener el funcionamiento de los servicios públicos provinciales, cooperativas y empresas privadas, de tener un salario digno. “Hoy día se le agrega una cuestión fundamental que es la salud, no tan sólo por el hecho de cuidamos, sino por aquellas situaciones que nos han venido tocando muy de cerca con familiares contagiados, con compañeros contagiados, con la pérdida de algunos compañeros, tal vez no producto del Covid, pero sí indudablemente ha impactado la presión ejercida por esta política destructiva de quienes conducen los servicios esenciales contra los trabajadores.

“Un 1° de Mayo de compromiso y reflexión: Seguimos dando pelea. Por eso más que un año festivo, es un año de compromiso y de reflexión para mantenernos unidos y tener como la base de esa resistencia que nos tocó vivir a todos, y poder pasar a la ofensiva y empezar a exigir lo que es nuestro, exigir el funcionamiento estratégico de los servicios públicos y empezar a recuperar todas y cada una de las tareas tercerizadas. Esto ya lo vivimos años anteriores, donde había un despegue inflacionario tremendo, donde se discutía salario prácticamente dos o tres veces por semana por la hiperinflación, pero no teníamos una pandemia, y no teníamos una situación solamente vivida por los lucifuercistas de Ushuaia, Santa Cruz y Chubut, sino que se vivía en todos los argentinos. Pero indudablemente se observa con mucha bronca y mucha reacción, esta desmedida obsesión que tienen para con nuestros trabajadores, representados en el Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, porque sabemos que somos los que hemos resistido, los que hemos bancado esta situación, los que no nos hemos entregado y los que de alguna manera les estamos dando el salvoconducto para las demás organizaciones sindicales en el sostenimiento de la plena vigencia del Convenio. Desde el retomo de la democracia, nunca antes ejercieron un ataque tan directo a la actividad sindical.

CON LA BANDERA DE LA UNIDAD

“Por eso este 1° de Mayo debemos reafirmar el esfuerzo, el compromiso, y si ha habido equivocaciones creo que la grandeza de una persona es reconocer las equivocaciones y dejarlas de lado, corrigiendo esas equivocaciones y volviendo a tomar fuertemente la bandera de la unidad para seguir peleando. A nosotros los trabajadores nadie nos regaló nada, siempre nos costó el doble, ya no existen más el gobierno de Perón, de Evita, la estructura solidaria que había también en el Yrigoyenismo, como también las discusiones férreas sosteniendo leyes laborales del diputado Palacios, pero sí quedaron en nuestra biblioteca de vida, las posiciones de distintas organizaciones sindicales, de ilustres dirigentes sindicales que se pararon a resistir, y la historia nos premiará sabiendo que somos dignos representantes, para hoy día reflexionar en este 1° de Mayo, porque somos trabajadores.

“Por eso este 1° de Mayo para nosotros es muy particular: Vuelve a aparecer el entorno de la unidad para la defensa irrestricta de los servicios públicos y del Convenio Colectivo de Trabajo, de nuestros puestos de trabajo, de nuestras familias, en esta situación post-pandemia que es mucho más difícil la pelea que en cualquier otro tiempo.

“Pero somos conocedores de la matriz energética, de la política energética que no existe hoy sobre todo en la provincia de Chubut y que muchas de las discusiones técnicas tienen que pasar a definirse en las cuestiones políticas. Nosotros, como decimos, ya empezamos a salir de la trinchera, ahora vamos a la ofensiva, y queremos recuperar todo lo que es el trabajo nuestro, porque indudablemente hasta el ingreso de personal por concurso fue una política que a ellos les falló, que no midieron, dividieron a la sociedad, en aquellos que pueden tener solamente la posibilidad de ingresar en el marco de títulos y no con la idea de que la Bolsa de Trabajo de nuestra Organización Sindical permita no tan sólo que entren compañeros con título, sino también compañeros que puedan desarrollar las actividades que son propias de los servicios públicos: zanjeo, tirado de cables subterráneos, tirado de cables aéreos, puesta de postes y toda la estructura de funcionamiento, taller electromecánico, transformadores, protecciones, medición ante el avanzar tecnológico. Pero parece que el negocio de las tercerizaciones es lo que suma hoy, no suma para el 1° de Mayo conmemorar que el trabajador se siente sólido, con una estructura de plantel importante, con estabilidad laboral que genere la posibilidad de crecer, y con las condiciones lógicas de una vida digna para un laburante, porque nuestro Convenio Colectivo de Trabajo enmarca todo eso.

“Con una estrategia de resistencia y lucha, tarde o temprano, sale a favor de los trabajadores. Nosotros hoy más que nunca debemos estar unidos, porque es complicado el tiempo que nos toca vivir. No es menos cierto que algunos que pintamos canas sabemos dónde estamos parados y sabemos que la alternativa es la pelea, y el resultado es la pelea, y cuando esto pasa se tiene una estrategia, y cuando hay una estrategia tarde o temprano, no importa el tiempo que dure, sale positivo a favor de los trabajadores.

“Por eso quiero saludar en este Día del Trabajador a todos los trabajadores, porque nuestro medio de comunicación llega a todos lados, pero en particular desde lo más profundo de mi corazón a todos mis compañeros y compañeras lucifuercistas, aquellos que están en la casa preocupados por su salud y que no ven la hora de volver a trabajar, a las compañeras y compañeros que se encuentran en esta situación por ser personal de riesgo, a los compañeros que dejan todo en el día a día poniendo su cuerpo en cada una de las necesidades operativas; a todos los compañeros de tumo, a los compañeros afectados al servicio, a los que están dando todo de sí para cubrir la ausencia de muchos compañeros que se fueron, de muchos compañeros que están dispensados, y sin una política establecida de parte del Estado, atando las cosas muchas veces con alambre para resolver el problema de los patagónicos. A esos trabajadores de las cooperativas, servicios públicos provinciales, empresas privadas, afiliados a nuestra Organización Sindical, como a aquellos que no lo son, también va mi saludo, porque esos trabajadores que hoy día se desvelan en que, si tienen o no tienen Convenio, pueden tener la garantía de que Luz y Fuerza de la Patagonia se paró, resistió, soportó y ahora pasó a la ofensiva. Luz y Fuerza nunca deja de pelear, nuestro gremio siempre es así, nuestro gremio es como el ave fénix, de la propia ceniza vuelve a tomar cuerpo, gracias a la resistencia, al laburo y a la pelea de muchos años de los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, porque siempre hemos sido los que hemos dado muestras de un gremio combativo, un gremio que defiende los intereses de los laburantes y un gremio que nunca declina. Se nos ve por ahí en más de una oportunidad hartos de estar peleando, pero nunca dejaremos de pelear, porque a los trabajadores nadie nos regaló nada. La lucha es parte de una esencia de formación de nosotros como trabajadores, lo que sí vamos a ir aprendiendo de algunos errores que podemos cometer producto del día a día. Mientras nosotros estemos vivos y de seguro tenemos muchas generaciones de lucifercistas que van a pelear igual para defender las banderas de nuestro querido sindicato.

“Por eso reivindicar e invocar en este 1° de Mayo el compromiso de los laburantes es lo que creo que nos convoca a todos.

“En nombre de la Comisión Directiva mi abrazo fraterno, y el compromiso de seguir hasta las últimas consecuencias defendiendo nuestro Convenio Colectivo de Trabajo.

“Fuerza compañeros y compañeras, muchas gracias, reflexionemos todos juntos que unidos podemos ser inquebrantables. ¡Feliz Día del Trabajador para todos!”.