Con qué famosa modelo habría engañado Lamine Yamal a Nicki Nicole

Lo que parecía una historia de amor moderna entre la música urbana y el fútbol europeo terminó envuelta en una tormenta mediática.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, una de las parejas más comentadas del año, enfrentan rumores de separación tras la aparición de versiones que señalan al jugador por una supuesta infidelidad.

Según trascendió en redes, el delantero del Barcelona habría sido visto con una modelo italiana durante una escapada a Milán, y las imágenes filtradas provocaron un verdadero terremoto. La información fue difundida por la periodista e influencer Núria Marín, quien detalló en TikTok que el futbolista se encontró con Anna Gegnoso, una reconocida modelo y figura del circuito europeo de moda.

De acuerdo con el relato de Marín, ambos coincidieron en el exclusivo Hotel Armani de Milán, donde se llevó a cabo una fiesta privada. La periodista explicó que testigos del lugar aseguraron haberlos visto compartir varias horas juntos en el evento y que incluso se retiraron del hotel con minutos de diferencia.

La historia no es nueva. Según recordó la comunicadora, “Yamal y Gegnoso ya habían sido vinculados en diciembre de 2024, cuando circularon fotos de ellos paseando por Barcelona”. Aquellas imágenes quedaron en el olvido después de que el joven delantero confirmara su romance con Nicki Nicole, pero los recientes encuentros reavivaron las sospechas de una relación paralela.

La influencer también señaló que intentó comunicarse con la modelo para conocer su versión, aunque no obtuvo respuesta. En su video deslizó otra posibilidad que generó debate: “Ella pasa mucho tiempo en Argentina y él, en España”, expresó, insinuando que la distancia podría haber llevado a una “relación abierta”.

Hasta el momento, ni Lamine Yamal ni Nicki Nicole hicieron declaraciones públicas. En sus redes sociales, ambos mantienen silencio absoluto y evitan cualquier referencia al tema, aunque los fanáticos de la cantante se volcaron masivamente a los comentarios de sus publicaciones para exigir explicaciones y enviarle mensajes de apoyo.

Por ahora, el rumor de traición sigue creciendo y amenaza con poner fin a uno de los romances más sorpresivos del año. Mientras el joven futbolista intenta concentrarse en su presente deportivo, la historia sentimental que compartía con Nicki Nicole parece atravesar su capítulo más complicado.