Concejal de Esquel habló de "voto barato e ignorante"

Durante la sesión del Concejo Deliberante de Esquel realizada el jueves, el concejal de Juntos por el Cambio, Diego Austin, hizo público lo que gran parte de su partido cree de los argentinos. Fue al cuestionar a los gobiernos nacional y provincial. Allí aludió al “voto fácil y barato de un electorado pobre porque es un electorado ignorante”.

El representante del macrismo dijo estar muy preocupado porque “vivimos en un país rico, pero sobrepasa el 50 por ciento de pobreza en la población”, y agregó que “un electorado pobre se compra con menos plata; se compra el voto con menos plata”. Austin rechazó los presagios de golpe de Estado y posible guerra civil que lanzó el ex presidente Eduardo Duhalde porque “es un pasado que debe estar en los libros; no en el relato”.

Manifestó estar preocupado porque no se planifica hacia dónde vamos, y “estamos cayendo en un pozo, y no tenemos nada por delante”. Hizo mención a la comparación con Suecia que planteó el presidente Alberto Fernández, diciendo que en ese país no hubo cuarentena, y “acá hubo cuarentena; nos encerraron en nuestras casas, nos taparon la boca, intentaron expropiaciones, liberaron presos, e intentan reformar la Justicia, mientras siguen emitiendo papel moneda, con una inflación galopante”.

El concejal reprochó que la provincia está quebrada, con deuda a los empleados estatales de tres masas salariales y el aguinaldo, pero “continúa el nombramiento de directores y secretarios que no hacen falta nada más que para cobrar un sueldo más”.

En su alocución en Hora de Preferencia, afirmó estar indignado porque la provincia no tiene clases, pero sí tiene casinos abiertos. “Evidentemente hay un voto fácil, barato; un electorado pobre, y también es fácil la propuesta porque es un electorado ignorante”.