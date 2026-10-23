La investigación demostró que las maniobras comenzaron con la colocación de un volante en el cajero del Banco del Chubut, donde figuraba la fotografía del jefe policial con mensajes injuriosos; hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad de la entidad.

Condenaron a un hombre que realizó pintadas y pegó panfletos contra un jefe policial en Gualjaina

La Justicia de Gualjaina dictó un fallo contravencional favorable al Ministerio Público Fiscal al declarar a Diego Marcelo Giménez responsable de cometer faltas contra el honor, la propiedad y el decoro público en perjuicio del entonces jefe de la comisaría local.

Durante el debate oral contravencional, la acusación fue ejercida por el fiscal Ezequiel Forti junto a la abogada contratada Consuelo Hernández, quienes lograron acreditar la autoría del imputado en dos episodios difamatorios motivados por el secuestro previo de caballos de su padre que se encontraban sueltos en la vía pública.

La investigación demostró que las maniobras comenzaron con la colocación de un volante en el cajero del Banco del Chubut, donde figuraba la fotografía del jefe policial con mensajes injuriosos; hecho que quedó grabado en las cámaras de seguridad de la entidad.

Posteriormente, a comienzos de enero de 2026, se constató un grafiti con insultos en un cartel publicitario situado en el acceso a la localidad sobre la ruta provincial N° 12.

Las pericias caligráficas practicadas sobre la tipografía de ambos elementos confirmaron la coincidencia en la grafía del acusado, desestimando los intentos de la defensa por argumentar problemas de salud.

Al encuadrar la conducta en el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia del Chubut (Ley XV N° 27) por el uso no autorizado de la imagen, pintadas en espacios públicos y afectación del decoro, la Justicia impuso a Giménez 12 días de trabajo comunitario a favor de la Municipalidad de Gualjaina, además del pago de una multa equivalente a 6 JUS en cuatro cuotas consecutivas.

Pruebas determinantes: las grabaciones de videovigilancia del Banco del Chubut y los peritajes caligráficos resultaron fundamentales para confirmar la autoría de los ataques difamatorios.

El fallo se suma a los primeros juicios contravencionales con condena en la zona cordillerana, en el marco de una política de la Fiscalía Contravencional para que cada infracción al Código de Convivencia tenga su sanción.

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