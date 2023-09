Conductor fuera de sí atacó a un colectivero

Todo ocurrió el martes pasadas las 17 horas, cuando el conductor de una Mercedes Benz Sprinter reaccionó violentamente en la vía pública al romper el vidrio de una de las puertas de una unidad de la línea 12 de la empresa Patagonia Argentina. Acusaba al colectivero de haberle "tirado encima" el rodado, aunque al parecer ninguno de los vehículos sufrió daños.

El conductor de la Sprinter, completamente fuera de sí, tras la maniobra se bajó de la camioneta y se dirigió hacia el transporte que en ese momento llevaba familias y niños pequeños que tuvieron que vivir un difícil momento.

Mientras el chofer del transporte intentaba dialogar con el violento, como respuesta recibió toda serie de insultos, como “te voy a cagar a trompadas”. Además, lo “invitaba” a bajar del colectivo para pelear. Finalmente, escapó del lugar. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la unidad.

“La maniobra fue así: yo tengo el guiño puesto desde la calle Alvear. Antes de que se ponga en verde el semáforo ya llevaba el guiño y él (el conductor de la Sprinter) estaba tres o cuatro autos más atrás. Yo trato de doblar y no me deja pasar; me acusó de que yo lo toqué. Tengo las fotos del colectivo y ni un raspón tiene el paragolpes, que está pintado de blanco”, describió.

“Tenemos que concientizar a la gente de que todos venimos atrasados; en todo momento nos superan algunas cosas, pero debemos tratar de tener más paciencia de lo normal”, expresó el colectivero que fue víctima del lamentable episodio.

PERDIDA DE TIEMPO EN LA COMISARIA

El conductor del colectivo de inmediato se dirigió a realizar la correspondiente denuncia a la Seccional Segunda, pero aseguró ante El Patagónico que no se la quisieron recibir.

“En la Seccional Segunda no me quisieron tomar la denuncia porque dicen que no hubo lesionados; que lo que tenía que hacer es una exposición el seguro y nadie se quiere sentar a escribir. Es la triste realidad”, lamentó el conductor del interno 74 de Patagonia Argentina.

“Encima me trataron re mal, pésimo, como que yo fuera el culpable”, añadió.

Por último, sostuvo que “yo quiero que este chofer se haga responsable del vidrio que rompió. Acá me dicen (en la comisaría) que el seguro se tiene que hacer cargo. ¿Por qué se tiene que hacer cargo mi seguro de algo que hizo un tercero, y que lo hizo con intención?”.