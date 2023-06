Confirmado: el Frente de Todos cambia de nombre

El apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López Wesselhoefft, confirmó este miércoles que el Frente de Todos "cambiará su nombre" para las PASO del 13 de agosto, aunque dijo que a esta hora "todavía no está definido" y consideró que "es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los votos en la participación interna".

"El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula 'Unidad Renovadora', pero todavía no está confirmado", adelantó López Wesselhoefft en declaraciones radiales.

La fijación del piso para la participación interna es clave para acceder a presentarse como precandidato y podría dejar en el camino a algunos de los aspirantes a competir dentro del oficialismo.

Las dos principales coaliciones, Frente de Todos y Juntos por el Cambio (JxC), encaran hoy negociaciones contra reloj, a pocas horas del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas y frentes electorales que competirán en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.