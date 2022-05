Confirmado: se levantó el paro de colectivos

Este miércoles circularon para no entorpecer la labor de los censistas, pero si no había acuerdo el paro del martes se repetiría mañana jueves, y el viernes. Hace tiempo que venían negociando y no había acuerdo.

Los trabajadores, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), exigían cobrar lo mismo que sus colegas del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero las cámaras empresariales no cedían. Hasta este miércoles.

“Informamos que se ha suscripto el acuerdo salarial para los trabajadores del Transporte de Pasajeros de Corta y Media Distancia del Interior, con la FATAP, conforme se pretendía,

ingresándolo de manera virtual ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Asimismo, hemos solicitado a la cartera laboral una audiencia urgente para el día de mañana, 13 horas, para la ratificación de las posiciones entorno a las cuales se ha alcanzado el

acuerdo, requiriendo la convocatoria a referentes del Comité Federal del Transporte y autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación”, se afirmó en el comunicado de la UTA difundido este miércoles con la firma de su titular, Roberto Carlos Fernández.

Allí quedó claro que se suspendían las medidas de acción gremial dispuestas, “exigiendo para ello el cumplimiento de los compromisos asumidos en tiempo y forma por parte de las autoridades de Transporte, tanto nacionales como de las distintas jurisdicciones del interior del país”.