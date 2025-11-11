Confirman que el cuerpo hallado es de la mujer desaparecida en el cámping

La mujer de 38 años había desaparecido luego de una pelea con su pareja durante un viaje de mochileros. El sospechoso fue detenido.

La ciudad de Necochea se encuentra conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de Débora Damaris Bulacio Del Valle, una mujer de 38 años oriunda de Barker que estaba desaparecida desde el sábado por la noche. Su cuerpo fue encontrado este martes en el fondo de un lago ubicado frente al camping donde había pasado el fin de semana con su pareja, Ángel Gutiérrez, quien fue detenido e imputado por el delito de femicidio doblemente agravado.

La búsqueda comenzó luego de que familiares y amigos reportaran su desaparición. Los rastrillajes realizados por la Policía bonaerense, junto a bomberos y buzos tácticos, se concentraron en la zona del parador South 38, donde la pareja había instalado una carpa. Según confirmaron los investigadores, el lugar presentaba manchas de sangre y signos de violencia, lo que reforzó desde el inicio la hipótesis de un crimen.

Las autoridades hallaron el cuerpo en el Lago de los Cisnes, muy cerca del predio donde se encontraba el campamento. En el lugar estuvieron presentes el fiscal Walter Pierrastegui, a cargo de la investigación, y familiares de la víctima, quienes reconocieron los elementos personales de Débora. La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será clave para determinar las circunstancias de la muerte y el tiempo transcurrido desde el hecho.

Gutiérrez, pareja de la víctima, fue detenido el lunes y trasladado a la sede judicial, donde se negó a declarar durante la audiencia indagatoria. Según trascendió, habría tenido una fuerte discusión con Bulacio antes de su desaparición. Testigos indicaron que ambos se encontraban de mochileros en la costa de Necochea, donde compartían actividades con otros visitantes del camping.

El fiscal Pierrastegui ordenó preservar el área y continuar con las pericias en el lugar, al tiempo que solicitó nuevas declaraciones testimoniales. “Estamos frente a un caso de extrema gravedad. Todas las pruebas apuntan a que se trata de un femicidio”, señaló una fuente cercana a la investigación.

En redes sociales, distintas organizaciones feministas exigieron justicia y remarcaron la urgencia de fortalecer las políticas de prevención de la violencia de género. “Era una mujer alegre, independiente, que amaba viajar”, contaron allegados. Su historia se suma a la dolorosa lista de víctimas de femicidios en el país, un flagelo que sigue cobrando vidas pese a los esfuerzos por erradicarlo.