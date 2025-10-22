Confirmaron la preventiva de Vanesa Ulloa por tentativa de homicidio

El tribunal de revisión de Esquel resolvió mantener la prisión preventiva de la mujer acusada de ser partícipe necesaria en un intento de homicidio.

La mañana de este miércoles se llevó a cabo, de forma semipresencial, la audiencia de revisión de la prisión preventiva dictada el martes contra Vanesa Carolina Ulloa, madre de Agustín Vera, imputada como partícipe necesaria en el delito de tentativa de homicidio agravado por los hechos ocurridos en la esquina de la Oficina Judicial el martes 14 de octubre.

El defensor particular, Guillermo Iglesias, solicitó al tribunal integrado por los jueces penales de Esquel, Jorge Novarino y Martín O’Connor, que se revocara la decisión de la jueza Raquel Tassello, quien había ordenado la prisión preventiva de su asistida por un plazo de dos meses.

Iglesias argumentó que la resolución de la magistrada fue “incompleta” y que Ulloa no tuvo un rol esencial ni protagónico en el hecho investigado. Sostuvo que su conducta “no es disvaliosa”, ya que no manejó el vehículo ni participó directamente del ataque armado. Además, consideró que el peligro de fuga fue evaluado de manera general y calificó la medida de prisión preventiva como “desproporcionada”. En ese marco, pidió su liberación bajo condiciones, como la prohibición de salir de la ciudad y de acercarse a la Oficina Judicial.

“DEBIDAMENTE FUNDADA”

Por su parte, la fiscal Andrea Rubio solicitó que se confirme la resolución de la jueza Tassello, al considerar que estuvo debidamente fundada. Aseguró que existen pruebas suficientes que vinculan a Ulloa con la planificación y ejecución del hecho, entre ellas registros de cámaras de seguridad donde se observa su vehículo guiando la Trafic desde la que descendieron los autores de los disparos.

Rubio señaló además que Ulloa no cuenta con arraigo en la ciudad y que persiste el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Remarcó la gravedad del hecho, ya que uno de los disparos impactó en un automóvil estacionado frente a la Oficina Judicial.

Tras deliberar, los jueces Novarino y O’Connor confirmaron por unanimidad la resolución dictada por Tassello, manteniendo la prisión preventiva de Vanesa Ulloa por dos meses.