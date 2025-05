Congreso: la Policía hirió al Padre Paco en la marcha de jubilados

Una nueva marcha de jubilados tiene lugar este miércoles, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Como hace un tiempo se ha vuelto habitual, los adultos mayores se manifiestan cada miércoles en contra de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.

Lo cierto es que, cada vez que los jubilados deciden salir a la calle, las fuerzas de seguridad de Patricia Bullrich se preparan para reprimir, aun cuando la protesta se realice sobre la vereda y de manera pacífica.

En esta oportunidad, la Policía hirió con uno de sus escudos al Padre Paco Olveira, lo que le provocó el sangrado y la necesidad de una rápida asistencia médica. Además, los efectivos evitaron llevarse detenido al sacerdote, pero detuvieron al manifestante que estaba con él.

De esta manera, el cura decidió quedarse y acompañar al detenido para que pueda ser liberado, dado que fue aprehendido injustamente.

La palabra del Padre Paco con Jorge Rial

Tras ser agredido por las fuerzas de seguridad, el Padre Paco Olveira: "La represión, como siempre. Al cura no se lo llevan detenido, pero al otro compañero que no hizo nada sí se lo llevan detenido", señaló el sacerdote como una injusticia. Y agregó sobre el otro manifestante: "Por lo pronto está demorado. Yo me voy a quedar con él, voy a ir con él, pero claro... yo tengo 'coronita', el pueblo no".

"Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal, pero es injusto, porque me opuse a la detención del otro compañero, así que yo fui quien se enfrentó a la autoridad, yo soy el que tiene que estar detenido y no él", sumó.

En diálogo con Jorge Rial por Argenzuela (C5N), manifestó: "Estoy bien, Jorge, acá los que están mal son los jubilados. En un momento empezaron a empujarnos fuerte hacia la vereda, tiraron a una de las jubiladas, mi compañero y yo nos acercamos a la jubilada, lo agarraron al compañero, se lo querían llevar y yo, últimamente, me agarro al que se quieren llevar preso, pero yo siempre salgo en libertad y el otro va preso".

"Dicen que tienen filmaciones de que estaba golpeando a las policías. Lo que estaba haciendo es parar los escudos, porque fue un escudo lo que me lastimó la ceja. Me dijeron que yo me puedo ir, pero no me puedo ir si a él se lo llevan demorado, así que me voy a ir con él", expresó.