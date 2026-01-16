Continúa el respaldo a futbolistas comodorenses

El titular de Comodoro Deportes recibió en su despacho a Jordana Cartagena, Emma Díaz París, Zoe Fierro, Renzo Saralegui y Agustín Montiel.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, mantuvo un encuentro en su despacho con Jordana Cartagena (Talleres de Córdoba), Emma Díaz París, Zoe Fierro (Boca Juniors), Renzo Saralegui (Independiente de Avellaneda) y Agustín Montiel (Quilmes), futbolistas comodorenses que se encuentran persiguiendo el sueño de llegar al profesionalismo.

La reunión reafirma el compromiso de acompañar, apoyar y estar cerca de los deportistas que llevan el nombre de la ciudad a lo más alto, fortaleciendo su crecimiento deportivo y personal en esta etapa clave de sus carreras.

Emma Díaz París agradeció el acompañamiento desde Comodoro Deportes y dijo que “espero que este año me vaya muy bien y poder seguir progresando”. Mientras que, Zoe Fierro expresó que “gracias al apoyo podemos seguir creciendo, nos sentimos acompañadas para seguir adelante”.

En tanto, Renzo Saralegui comentó que “tuvimos una charla muy linda. Siempre contamos con su respaldo y tener ese apoyo es muy bueno. Mi objetivo para este año es poder jugar la mayor cantidad de partidos. Siempre aspirando a más, a tener una oportunidad en Reserva y seguir mejorando”.

Por último, Agustín Montiel manifestó que el encuentro fue “muy positivo. Es bueno saber que Comodoro Deportes acompaña a los deportistas que estamos lejos de la familia, que estamos haciendo un gran sacrificio y la verdad que nos sentimos muy agradecidos, porque la ayuda es más que económica, siempre están a nuestra disposición”.