Continúan las tareas de limpieza y mantenimiento en el canal de Avenida Roca

Personal municipal de la Subsecretaria de Mantenimiento y Conservación, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, comenzó el pasado jueves con las tareas de tareas de limpieza y mantenimiento en el canal de Avenida Roca, desde las inmediaciones de la Escuela N° 737 hasta el cruce con calle La Nación._
Al respecto, el subsecretario Luis Correa detalló que “se está trabajando en forma manual, dado a la complejidad del caso, ya que encontramos diversos residuos voluminosos, como colchones o alambres, que no se pueden retirar con maquinaria. Los trabajos iniciaron el jueves y ya se reacondicionaron cuatro intersecciones”.
En referencia al cronograma de trabajo, indicó que “vamos realizando las tareas a medida que sumamos logística; además, el canal tiene sus complejidades debido a la cantidad de líquido cloacal que corre por el mismo. En algunos casos, se realiza una especie de dique para cortar el agua, de todas formas, la labor se efectúa a conciencia”.
Por otro lado, el funcionario adelantó que, a lo largo de la semana, sumarán más maquinaria a los trabajos que se están desarrollando en distintos pluviales de la ciudad. “Contaremos con una excavadora 320 para comenzar con un canal en el sector de Fracción 14/15, en barrio Bella Vista Sur”.