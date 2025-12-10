Continúan las tareas de limpieza y mantenimiento en el canal de Avenida Roca

Los trabajos se iniciaron en el cruce con Avenida Lisandro de la Torre y se desarrollarán hasta la intersección con La Nación. Dada su complejidad y a la presencia de residuos voluminosos, la limpieza se efectúa de forma manual.

Personal municipal de la Subsecretaria de Mantenimiento y Conservación, dependiente de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, comenzó el pasado jueves con las tareas de tareas de limpieza y mantenimiento en el canal de Avenida Roca, desde las inmediaciones de la Escuela N° 737 hasta el cruce con calle La Nación._

Al respecto, el subsecretario Luis Correa detalló que “se está trabajando en forma manual, dado a la complejidad del caso, ya que encontramos diversos residuos voluminosos, como colchones o alambres, que no se pueden retirar con maquinaria. Los trabajos iniciaron el jueves y ya se reacondicionaron cuatro intersecciones”.

En referencia al cronograma de trabajo, indicó que “vamos realizando las tareas a medida que sumamos logística; además, el canal tiene sus complejidades debido a la cantidad de líquido cloacal que corre por el mismo. En algunos casos, se realiza una especie de dique para cortar el agua, de todas formas, la labor se efectúa a conciencia”.

Por otro lado, el funcionario adelantó que, a lo largo de la semana, sumarán más maquinaria a los trabajos que se están desarrollando en distintos pluviales de la ciudad. “Contaremos con una excavadora 320 para comenzar con un canal en el sector de Fracción 14/15, en barrio Bella Vista Sur”.