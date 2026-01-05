Contuvieron un incendio forestal de rápida propagación en Cholila

Un incendio forestal registrado el domingo por la tarde en la zona de Lago Villa Rivadavia, en la localidad de Cholila, fue contenido luego de un intenso operativo desplegado por el Gobierno del Chubut con la intervención de brigadistas, bomberos y personal de apoyo.

El foco ígneo fue detectado alrededor de las 16 horas y, según informó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, presentó desde un inicio una rápida propagación y comportamiento extremo, lo que motivó el refuerzo inmediato de recursos humanos y materiales desde distintas bases de la región.

La Secretaría de Bosques provincial, a cargo de Abel Nievas, coordinó las tareas de combate, que incluyeron el uso de herramientas manuales, autobombas y el apoyo de medios aéreos aportados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Al finalizar la jornada, el incendio pudo ser dado por contenido.

Para este lunes se prevé la realización de recorridas de control sobre el perímetro afectado y tareas de enfriamiento en sectores con puntos calientes, con el objetivo de evitar posibles rebrotes.

En el operativo participaron brigadas de Cholila, Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo y El Maitén, junto a bomberos voluntarios de la zona y distintas áreas provinciales y municipales, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Policía del Chubut, Agencia Provincial de Seguridad Vial y la Dirección de Pesca Continental.