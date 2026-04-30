Cortes programados de agua en Km. 18 durante todo mayo

La SCPL informó un plan mensual de interrupciones del servicio de agua potable que afectará a vecinos de Km. 18 en Comodoro Rivadavia durante el mes de mayo.

Según el comunicado, los cortes se realizarán todos los miércoles (6, 13, 20 y 27) y todos los sábados (2, 9, 16, 23 y 30), en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

Desde la cooperativa explicaron que estas interrupciones responden a maniobras operativas en el sistema de distribución, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en el barrio El Faro.

Además, se indicó que este esquema será informado de manera mensual y que, en caso de suspenderse alguno de los cortes previstos, se comunicará oportunamente a través de los canales oficiales.

Finalmente, se solicitó a los usuarios hacer un uso responsable del agua durante los días en que se llevarán adelante las interrupciones.