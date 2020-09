Cortes de Ruta en Trelew y Madryn

Trabajadores del Instituto de Neurociencias Patagónicas (INPAT) realizan un corte sobre la Ruta Nacional N°3, en el acceso norte a la ciudad de Trelew, en un reclamo por la continuidad de sus fuentes laborales. Los manifestantes armaron carpas a la vera de la ruta y realizaron quema de gomas, según describe El Chubut.

Desde la protesta, el delegado de la CTA, Andres Artiles, explicó que "nos adeudan hace más de un mes y no tenemos certeza de nuestra continuidad”.

"Ahora, puntualmente, el problema es con Inpat, queremos que alguien llegue y se haga cargo. Estamos cansados y hace mucho estamos con esto. Queremos que los dueños se hagan cargo de esta situación", agregó Artiles en Fm El Chubut.

En tanto que, según aclaró en Radio 3, el vocal por los activos del Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), Alfredo Prior, “se trata de un contrato privado, con trabajadores dentro de ese marco legal, el mostrador de reclamos es la Secretaría de Trabajo, no la obra social Seros”.

“Atender este reclamo es como pretender atender el reclamo de clínicas y sanatorios que puedan quedar sin trabajo y pretendan relación laboral con la obra social Seros. Es una constante esta conducta con hechos violentos tanto de los empleados como la empresa. Cuando tomaron el edificio, además de empleados, apareció un propietario de la empresa”, puntualizó Prior.

Depósito de 20 millones

El vocal del ISSyS, indicó además que “todos los meses se le depositan 20 millones de pesos a la empresa. No hay ningún mes interrumpido. Si la empresa no cumple con sus obligaciones ya es una conducta de la empresa. Por eso me llama la atención el asesoramiento gremial”.

“Esto se inicia con la decisión de la empresa de no ser más prestadora de la obra social cuando nos envía la carta documento. Próximamente se va a empezar a cumplir con el traslado de los afiliados” aclaró Prior.

Por otro lado, en el acceso a Puerto Madryn, trabajadores de Vialidad Provincial, nucleados en el gremio Sitravich, también realizan un corte sobre la ruta en apoyo a los empleados de salud. Dejan pasar vehículos cada cierta cantidad de tiempo. A la medida, se sumaron trabajadores de la Educación.