Crimen del soldado en Zapala: el Ejército trasladó al padre

El jueves habrá una nueva movilización al cumplirse ocho meses. Por el homicidio no hay imputados ni sospechosos.

El Ejército ordenó el traslado del suboficial principal Juan José Córdoba Salto, padre del soldado Pablo Córdoba asesinado de dos balazos en el Grupo de Artillería de Zapala. “Lo relaciono con lo que pasó. Dentro de institución todos me dieron la espalda”, se lamentó.

Hacía más de 12 años que Juan José trabajaba en la Base de Apoyo Logístico de Zapala. Su traslado se decidió por separado de los movimientos habituales de fin de año.

El 5 de febrero deberá presentarse en su nuevo destino, el Regimiento de Infantería de Montaña N°10 «Teniente General Eduardo Racedo» ubicado en Covunco. La histórica unidad está a unos 25 kilómetros de Zapala.

“Es para que deje de salir a la calle, para que deje de estar en Zapala todo el tiempo y así no puede seguir la causa de cerca”, opinó Natalia Uribe, la madre del soldado Pablo Córdoba.

MALESTAR POR LAS CRITICAS

En reiteradas oportunidades el Ejército hizo saber su malestar por las críticas de Juan José hacia la investigación que lleva adelante el juez federal subrogante Hugo Greca, y por su exposición en los medios de comunicación.

La primera vez fue el 13 de julio del año pasado, poco más de un mes después del crimen. El jefe de la Sexta Brigada de Montaña, general Hugo Tabbia, lo visitó en su casa y le sugirió que no relacione el caso de Pablo (por entonces caratulado como «muerte dudosa») con el asesinato del soldado Omar Carrasco, ocurrido también en el Grupo de Artillería de Zapala en marzo de 1994.

Juan José dijo sentirse intimidado por sus jefes, quienes durante un tiempo tuvieron una restricción de acercamiento dictada por el juez Greca.

En agosto, en ocasión del acto por el General San Martín, el suboficial principal pidió permiso para participar de un acto oficial del Ejército y en esa ocasión dijo: “el o los asesinos de mi hijo están formados aquí entre nosotros o llevan el mismo uniforme”.

La reacción del Ejército se conoció en octubre. Presentó un escrito en el juzgado donde hizo saber que podría sancionar al padre de la víctima. “Quien conduce el Ejército Argentino y con él las máximas autoridades que lo secundan, ven con preocupación una sostenida manifestación desmedida en las expresiones” de Juan José. “Su sostenimiento en el tiempo tornará eventualmente en el examen disciplinario de los agravios que afrentan y lastiman la imagen del Ejército Argentino”.

En el mismo sentido, la institución intentó en dos oportunidades que Greca tomara alguna decisión judicial para impedirle al padre de Pablo la participación en actos dentro de la Guarnición Militar. Quería evitar que se repitiera la escena de agosto.

UN TRASLADO SIN PEDIDO

“Nunca había pedido el pase”, dijo Córdoba Salto a diario RÍO NEGRO. “Cuando salieron los traslados no me movieron, y a mediados de diciembre me informaron que paso a prestar servicios en Covunco”.

Apesadumbrado, señaló que “hablaré con el nuevo jefe a ver qué hago. Muchas ganas de seguir no tengo. Uno siempre hizo las cosas porque amaba lo que hacía, y del día a la noche cambia todo”.

Sobre la marcha del jueves, al cumplirse ocho meses, dijo que “está muy claro que a mi hijo lo asesinaron pero parece que no pasó nada, el juez hace lo contrario de lo que debería hacer”.

BANDERAZO PARA PEDIR JUSTICIA

Natalia Uribe, por su parte, dijo que será “un banderazo” para pedir justicia por Pablo.

Agregó que pidió por nota una entrevista con el gobernador Rolando Figueroa. También, a través de la gestión del diputado nacional Mario Cervi (Juntos por el Cambio), trata de llegar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri.

La semana pasada se reunió con el ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini. “Fue muy amable, incluso al explicarme por qué no tenía posibilidades de intervenir. Se ofreció a hacer de nexo para tratar de llegar al gobierno nacional”.

En el frente judicial, el abogado querellante Maximiliano Orpianessi espera el final de la feria judicial para conocer los últimos movimientos del expediente. Se especula que durante enero llegaron resultados de algunas de las pericias pendientes.