Crisis en una histórica láctea: 700 puestos de trabajo en riesgo

La empresa Lácteos Verónica atraviesa una grave crisis financiera y productiva que pone en riesgo la continuidad de sus operaciones y amenaza alrededor de 700 puestos de trabajo, mientras sus plantas permanecen totalmente paralizadas.

La firma mantiene deudas salariales con sus trabajadores, carece de insumos y materia prima, y no recibe leche para procesar, lo que derivó en un freno completo de la producción. En este contexto, empleados, junto a familiares y vecinos, realizaron una movilización frente a la sede de la compañía en Lehmann, provincia de Santa Fe, para exigir respuestas concretas.

“Ayer nos depositaron 20 mil pesos, es una burla. Necesitamos una solución real porque todos tenemos familias”, expresó uno de los operarios durante la protesta.

Producción detenida y góndolas vacías

La situación crítica alcanza a las tres plantas de producción que la empresa posee en Lehmann, Suardi y Clason, todas actualmente sin actividad.

“Hoy no entra leche, no hay insumos y estamos completamente paralizados. Los productos se vendían muy bien, tenían calidad y años de trayectoria, pero ahora ya no aparecen en las góndolas”, señalaron desde el entorno de la empresa.

Según relatan los trabajadores, no cobraron los salarios de diciembre ni enero, percibieron solo la mitad del aguinaldo y recibieron pagos parciales por montos mínimos, una situación que profundiza la incertidumbre laboral.

Venta como posible salida

Ante el deterioro del escenario, comenzó a circular la posibilidad de una venta de la compañía, que los empleados consideran como “la única alternativa para sostener las fuentes de trabajo”. No obstante, hasta el momento no se formalizó ninguna operación, pese a que el gremio ATILRA mencionó la existencia de posibles interesados.

Mientras tanto, las plantas permanecen vacías y hasta el transporte que trasladaba al personal dejó de funcionar, reflejando el grado de parálisis interna.

Un proceso de crisis en marcha

En julio del año pasado, Lácteos Verónica presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación una propuesta de reestructuración en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, contemplado en la Ley 24.013.

De acuerdo con información oficial de la empresa, la producción diaria cayó de 800.000 a 300.000 litros, generando una fuerte capacidad ociosa que impactó de lleno en las finanzas y obligó incluso a vender su inmueble central.

Meses atrás, la firma atribuyó su situación a una combinación de factores estructurales: la caída de la producción láctea nacional (7% en 2024), el descenso del consumo interno (9,7%), el aumento sostenido de costos por la inflación, la escasa competitividad de la cadena de valor y la concentración del mercado.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los trabajadores y sus familias, que reclaman una definición urgente para evitar el cierre definitivo de una empresa con años de historia en la industria láctea argentina.