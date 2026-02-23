El Gobierno convoca a FATE y al SUTNA en medio del conflicto por el cierre de la planta

En un escenario de máxima tensión, el Gobierno nacional recibirá este lunes al mediodía a directivos de FATE y a representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.

La reunión, que se desarrollará de manera virtual, busca encauzar el conflicto desatado tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de San Fernando, una decisión que pone en riesgo 920 puestos de trabajo y mantiene paralizada a una de las fábricas históricas del sector del neumático.

Planta paralizada y posiciones enfrentadas

Pese a que el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la planta continúa sin actividad. Desde la empresa —propiedad de la familia Madanes Quintanilla— exigen que el gremio abandone las instalaciones para retomar las tareas, mientras que el sindicato, encabezado por Alejandro Crespo, sostiene la permanencia dentro de la fábrica como medida de defensa de los puestos laborales.

Fuentes de la compañía señalaron que, más allá de la conciliación, el plan de cierre definitivo se mantiene firme una vez vencidos los plazos legales. Entre los argumentos, la empresa menciona la caída del consumo, la apertura de importaciones de neumáticos chinos y la alta conflictividad gremial.

Cruce entre Nación y Provincia

En paralelo, el conflicto sumó una disputa política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense de Axel Kicillof. La Provincia de Buenos Aires dictó su propia conciliación obligatoria pocos minutos después de la medida nacional, con la intención de intervenir en el conflicto en su jurisdicción.

El rol de Milei y el apoyo sindical

La situación escaló aún más tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó duramente a la empresa en redes sociales. El mandatario ironizó sobre el nombre de la firma, a la que rebautizó como “Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas”, y acusó a sus dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo estatal para evitar la competencia.

En las últimas horas, el SUTNA sumó el respaldo de Pablo Moyano, dirigente del gremio de Camioneros, quien advirtió sobre los riesgos de permitir una importación masiva de neumáticos sin controles, no solo por su impacto laboral sino también por las condiciones de seguridad en el transporte de cargas.

La audiencia de este lunes aparece así como una instancia clave, aunque con posiciones todavía muy alejadas y un desenlace que sigue siendo incierto.