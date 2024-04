CrisisTips: antibióticos vs la salud de tus intestinos

Pastillas para el dolor de cabeza. Pastillas para el dolor de muelas. Pastillas por sí las dudas. Y lo que es peor, pensar que una pastilla es la solución mágica. Entonces ya no hace falta el médico, solo una farmacia que las venda sin receta.

Pastillas como ir al kiosco y pedir caramelos parece ser la tendencia en estos tiempos que los cambios de temperatura traen consigo los estados gripales que se multiplican por doquier.

En este nuevo CrisisTips, el médico Mario Sosa hace referencia a los tan mencionados antibióticos.

“El tema de hoy es medicamentos, y en especial los antibióticos. Desde el año 2000 y hasta ahora el consumo de antibióticos aumentó un 50 %. Uno puede decir ‘qué barbaridad cómo mejoró la medicina! Nada más alejado de la realidad. Eso se debe a varias circunstancias (por estadísticas) de que la gente cree que las enfermedades virales (tos, catarro, gripe, entre otras) se resuelven con antibióticos. Entonces van al médico y casi que le exigen al médico que les recete antibióticos. Caso contrario todos salen de la consulta diciendo ‘fui al médico, pagué la consulta, me revisó. Vio que tenía tos y catarro y no me dio antibióticos. Me dijo que fuera a la cama y que me cuidara que se resuelve solo”.

“O muchas veces no tengo quien me cuide a los chicos y le pido al médico antibióticos así los mando igual a la escuela. O exagero los síntomas ante el médico para que me recete antibióticos. En la búsqueda de pastillas. Y cómo esto garpa. Porque pareciera ser que sí sos médico y recetas lo último en antibióticos sos sinónimo de sabiduría. Al farmacéutico le viene bárbaro. Y a la industria de los medicamentos también. Al único que no le favorece es a tu bolsillo y a tus intestinos, porque los antibióticos destruyen nuestras bacterias y nos quitan salud”, remarcó el médico.

¿Qué hacer?, el galeno responde “se deben dosificar en el momento adecuado. Ante problemas adecuados. Entonces no debo presionar al médico o buscar médicos que ante el menor moco ya me está medicando antibióticos. Ponele me gusta y compartilo si te parece importante”, concluye el profesional de la salud desde sus redes sociales.