¿Cuánto duró el romance secreto entre Bolocco y Vicuña?

Benjamín Vicuña es uno de los grandes galanes que tiene el mundo del espectáculo. Más allá de haber tenido parejas muy conocidas como lo fueron Pampita o la China Suárez, el actor es conocido por haber sostenido varios romances que no trascendieron mediáticamente.

Esta es una realidad ya que, más allá de aquellas personalidades que podemos llegar a conocer, no todos los amoríos de Vicuña han sido conocidos. Al menos no en su momento, ya que hubo algunos affaires que se mantuvieron en secreto durante un tiempo.

Todo esto nos lleva al fugaz pero intenso romance que el intérprete vivió con Cecilia Bolocco. El mismo quedó expuesto cuando el periodista chileno Mario Solís lo reveló en Intrusos. Una historia de amor que nadie tenía en mente, pero que terminó dejando chispazos en el aire.

Si bien en ese momento el periodista estuvo como invitado para hablar de la relación entre la ex Miss Mundo y el ya fallecido expresidente Carlos Menem, sorprendió al lanzar tan fuerte dato de la vida íntima de la chilena. Un comentario a la pasada que luego terminó desarrollando más ante la curiosidad del panel de América.

Según advirtió Solís, en la prensa chilena este romance entre Bolocco y Vicuña fue un secreto a voces desde hace ya muchos años. "Fue en los años 2000, es una información que maneja toda la prensa chilena. Fue durante una gira de Teletón, hubo un romance de una noche o un par de noches", comenzó explicando.

Lo cierto es que, según detalló el propio periodista, este affaire que sostuvieron las dos figuras no llegó a trascender y hacerse público debido al "modus operandi" de Bolocco. "Esas relaciones que no se vinculen con figuras de poder no trascienden y no se publican", tiró.

Cabe destacar que no es la primera vez que a Vicuña se le adjudican romances o affaires no confirmados. Sucede desde hace años, y tiene que ver no sólo con su poder de seducción sino también con la cercanía que tuvo con diferentes mujeres del mundo del espectáculo.

En Argentina, mucho se habló de diversas relaciones que habría tenido el actor con figuras como Natalia Oreiro, Romina Gaetani o Isabel Macedo. En Chile, el artista también fue vinculado con mujeres como Javiera Acevedo, Leonor Varela, Carla Ballero y María José Campos. Lo que nadie se esperaba era este apasionado romance con Bolocco.