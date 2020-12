Dalma contra Morla: "Más cagón no se consigue"

Luego de que se difundiera una audio de Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, reprochándole a Gianinna Maradona la actitud de no dejarlo asistir al velatorio íntimo de su padre, Dalma, la hija mayor del astro del fútbol y Claudia Villafañe, acudió a su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje al letrado.

Bajo el título “Mas cagón no se consigue”, la actriz escribió un posteo defendiendo a su hermana y haciéndose cargo de la decisión. “Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente”, escribió Dalma.

“Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara. Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mí cara a cara”, agregó en el furioso descargo. “Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no tu condena es social. Y como me enteré que no te puedo arrobar, sé que te vas a enterar igual”, agregó.

En una tercera historia de Instagram, Dalma fue categórica. “A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos hijas de mi papá”, dijo en alusión a la posibilidad que deslizó el letrado de que ambas se tengan que hacer un estudio de ADN, junto a sus otros hermanos.

“Y por último agradeceme. Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba ‘asesino’... Te ahorré un disgusto”, concluyó Dalma.