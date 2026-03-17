Damián Ayude dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Tras la dura derrota ante Defensa y Justicia, el entrenador fue removido de su cargo. Alan Capobianco se hizo cargo del plantel profesional mientras los dirigentes buscan entrenador.

Damián Ayude dejó de ser el director técnico de San Lorenzo de Almagro. La decisión fue tomada por la dirigencia, encabezada por la comisión transitoria de Sergio Costantino, tras la dura derrota por 5 a 2 como local ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro.

Constantino, presidente del “Ciclón” y el director deportivo, el comodorense Pablo Barrientos, se reunieron con el entrenador a primera hora de este martes, justo antes del inicio de la práctica en la Ciudad Deportiva, para comunicarle la decisión a la que había llegado la dirigencia, luego de las diez primeras fechas en el torneo Apertura, de las que ganó 3 partidos, empató 4 y perdió los 3 restantes.

Ayude se hizo cargo del equipo después de la repentina salida del fallecido Miguel Angel Russo a mediados del 2025. En el medio consiguió el objetivo de clasificar a San Lorenzo a la Copa Sudamericana con un plantel bastante limitado por el poco recambio y la falta de incorporaciones.

Los números del DT en toda su campaña como entrenador en San Lorenzo fueron los siguientes: en 29 partidos dirigidos, obtuvo 9 triunfos, 11 empates y 9 derrotas, un 44% de efectividad.

Los primeros nombres que salieron a la luz como posibles reemplazantes fueron los de Cristian “Kily” González, Pablo Guede, Martín Palerno, Omar De Felippe, y el español Iker Muniain.