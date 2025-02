De un depósito de vestuario a un epicentro cultural: Actitud Pandora

C+ / CINE EN COMODORO

En una reciente emisión de Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1 MHz), Alfaro Valente, actor y vestuarista, junto con Gonzalo Dato, actor y emprendedor cultural, visitaron el estudio para compartir su experiencia en el mundo del teatro y relatar el nacimiento de Actitud Pandora, un espacio cultural que se ha consolidado como un referente en Comodoro Rivadavia. Durante la charla, ambos destacaron su pasión por el arte, el desafío de emprender en el ámbito cultural y la importancia de este espacio para la escena teatral patagónica.

Por su parte, Gonzalo Datto, multifacético en sus intereses, compartió su recorrido antes de dedicarse de lleno al teatro: “Fui muchas cosas en la vida. Soy actor, pero también estudié comunicación publicitaria, peluquería, jardinería y bellas artes. Finalmente, decidí enfocarme en el arte y en emprender en el mundo del teatro”, destacó.

¿QUÉ ES ACTITUD PANDORA?

Gonzalo explicó el concepto detrás de Actitud Pandora, describiéndolo como un espacio que va más allá de ser solo una sala teatral: “Actitud Pandora es una sala de teatro, un lugar que nuclea el teatro local y regional. Recibimos grupos y elencos de diferentes puntos de la Patagonia. Estamos ubicados en Viamonte 974, en el barrio La Loma, casi Petrobelli. Es un espacio que busca promover el teatro y la cultura en nuestra ciudad”, detalló.

El proyecto comenzó en 2017, pero tomó forma de manera inesperada al año siguiente. Gonzalo recordó cómo la idea inicial de un depósito de vestuario evolucionó hacia un espacio cultural significativo: “Cuando llegamos a Comodoro, Alfaro tenía un depósito de vestuario enorme, con muchísima ropa que guardábamos temporalmente en la casa de sus padres. Más tarde, cuando se presentó la oportunidad de mudarnos a la calle Viamonte, lo primero que hicimos fue llevar el depósito allí y comenzar a trabajar con el alquiler de prendas y estilismo para producciones de fotos y compañías de danza”.

El giro llegó en 2018, cuando una amiga les propuso realizar una obra de teatro en el depósito de vestuario: “Necesitaban un lugar alternativo, algo fuera de lo común, y les resultó atractivo nuestro espacio. Esa fue nuestra primera puesta en escena, y desde entonces no hemos parado. Nació lo que hoy llamamos el Ciclo Íntimo Pandora, donde cada fin de semana se puede disfrutar de alguna producción teatral”, agregó.

EL DESAFÍO DE VOLVER A COMODORO Y APOSTAR POR LA CULTURA

Alfaro Valente reflexionó sobre su regreso a Comodoro Rivadavia después de 15 años viviendo en Buenos Aires. Explicó que, al principio, tenía dudas sobre si podría desarrollar su pasión por el vestuario y el teatro en la ciudad: “Yo, que soy de acá, tenía mis prejuicios al regresar después de tanto tiempo. Me fui en el 2000, cuando Comodoro era una ciudad de cerca de 120.000 habitantes, y sentía que aquí no había espacio para lo que hacía. Pensaba: ‘¿De qué voy a trabajar?’”, confesó. Sin embargo, junto a Gonzalo tomó la decisión de regresar porque creían que había mucho por construir en el ámbito cultural.

Gonzalo, por su parte, explicó que, en ese momento, el teatro independiente en Comodoro aún no tenía la visibilidad que merecía: “Había algunas salas independientes en ciertos barrios, pero no eran tan conocidas y muchas personas no se animaban a explorar esos espacios más ‘under’. Además, notábamos que muchos grupos producían una obra, pero después del estreno quedaba ahí, solo vista por familiares y amigos. Queríamos cambiar eso. Invitamos a los elencos a mantener las obras en cartelera, permitiendo que maduren con el tiempo, lo cual es indispensable para el teatro”, afirmó.

UN ESPACIO QUE INSPIRA CREACIÓN Y CONTINUIDAD

Actitud Pandora ha logrado generar una dinámica única en la escena teatral de Comodoro. Según Alfaro y Gonzalo, el hecho de contar con un espacio independiente ha impulsado a los grupos a producir nuevas obras de manera constante.

“El tener funciones todos los fines de semana empuja a los grupos a crear espectáculos y visibilizar el teatro que existe en la ciudad. Esto beneficia tanto a los elencos como al público, que ahora tiene más opciones para disfrutar”, explicaron.

Además de las funciones teatrales, Actitud Pandora ofrece talleres. Gonzalo lidera un taller de entrenamiento actoral y se mostró orgulloso de los resultados: “El grupo del año pasado fue maravilloso. Les mando un saludo a todos mis alumnos. ¡Vamos todavía!”, expresó con entusiasmo.

Cuando se les preguntó sobre su visión para el teatro en la región, ambos se mostraron optimistas: “Lo vemos muy prometedor. Comodoro es un epicentro cultural en la región. Tenemos el Profesorado de Teatro en la Escuela de Arte, lo cual es un gran logro, y creemos que seguirán apareciendo más espacios como Actitud Pandora”, compartieron.

Además, reflexionaron sobre el valor único del teatro: “Lo más valioso del teatro es el convivio, ese momento único y efímero. El teatro es como el paso de un colibrí; es un instante único que te llevas en la retina y en la mente’”, comentaron.

PROYECTOS ACTUALES Y PRÓXIMOS PASOS

El Ciclo Íntimo Pandora sigue siendo el corazón de la propuesta cultural de Actitud Pandora, con funciones todos los fines de semana. Respecto al regreso de la obra “El salto de Darwin”, una de las favoritas del público, Gonzalo comentó: “Esa obra fue muy especial para nosotros y para el público. Estamos evaluando su regreso, pero mientras tanto seguimos apostando por el Ciclo Íntimo Pandora”.

También destacaron que, aunque el espacio es autogestivo, han contado con el apoyo del público y, eventualmente, con algunos subsidios del Instituto Nacional de Teatro (INT): “El empuje principal es nuestro, pero la respuesta del público nos llena de energía. Cada día crece más”, señalaron.

Finalmente, reflexionaron sobre cómo captar el interés de las nuevas generaciones:

“Hay que atraerlos, pero cuando logramos que un joven venga, sentimos que logramos algo increíble. Es como sacarlos de la pantalla por una hora y mostrarles que hay algo más allá del mundo virtual”, concluyeron.

¿CÓMO SEGUIRLOS?

Para quienes quieran conocer más sobre Actitud Pandora, pueden seguirlos en Instagram como @actitudpandora. Este año, arrancaron sus actividades con la obra “No hay pan sin Dora” los días 14 y 15 de febrero, y el ciclo íntimo ya está en marcha con nuevas propuestas cada fin de semana.