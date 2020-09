Declaran a Sarmiento con circulación comunitaria en conglomerado

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, se mostró preocupado por la situación epidemiológica de la localidad y confirmó este lunes que se dispuso como zona de circulación comunitaria en conglomerado.

El jefe comunal expresó: “tenemos 98 casos activos, el Ministerio de Salud ha declarado a Sarmiento con circulación comunitaria en conglomerado, una situación compleja obviamente que esto aún no permite conocer los casos índices, permitir a la investigación epidemiológica tener bien identificados los focos de contagio”.

"Hemos ido en una escalada de casos que ha sido muy rápida, estamos esperando cuales son los resultados de las medidas que hemos tomado hace una semana. Hay un acatamiento importante de los vecinos”, agregó.

Acampe en el lago

Ante la información de un acampe en Lago Muster el fin de semana, respondió: “intervino la policía en un acampe que había, cuesta mucho poder “hacer carne”, el hecho del riesgo que se corre en las reuniones sociales, familiares, que terminan siendo foco de contagios”.

“Nosotros tenemos identificados, más allá de los contactos estrechos que tenemos con la actividad petrolera, con la vecina ciudad de Comodoro Rivadavia. También han sido focos de contagio, las actividades deportivas en ambientes cerrados como gimnasios, spinning, hay centros de salud que han tenido casos positivos. Personal esencial del Hospital con casos positivos”.

Aportes desde el municipio

Balochi dejó en claro el trabajo que el viene realizando dentro de la capacidad del municipio, con la compra de elementos que hacen a la detección del COVID19.

Destacó que “la verdad es una situación que genera una alarma muy fuerte, todo va a depender más allá de todo el esfuerzo que hace el Estado, nosotros estamos aportando desde el Estado municipal fuertemente en el trabajo que hace salud pública. Hemos adquirido los kits nuevos que salieron hace pocos días para diagnóstico, que permiten identificar positivos”.

En esto mencionó adquisición de test serológicos “estamos comprando equipamiento, anticipándonos si tenemos una escalada de internados leves, pero que pueden llegar a tener requerimiento de oxígeno y con mucha preocupación”.

Dependencia de Comodoro Rivadavia

Balochi dejó en claro la demora incurrida en no haber dado al Hospital local, el rango que corresponde por su ubicación estratégica. “Esperando que el Estado provincial, pueda garantizarle a Sarmiento el acceso si es necesario, a una terapia intensiva en Comodoro Rivadavia, porque nuestro hospital que siempre se pensó como que iba a ser sub zonal, todavía no tenemos la complejidad que deberíamos tener a esta altura”.

Lamentó la situación y dijo que “dependemos absolutamente del lugar que podamos tener en Comodoro Rivadavia, hemos tenido que lamentar la pérdida de una vecina muy querida de la localidad. Precisamente porque está colapsado el sistema y no se pudieron dar las condiciones para que acceda a una terapia”.

En esta parte mostró su preocupación, referida a la posibilidad que un vecino de Sarmiento en caso de ser trasladado, tenga garantizada una cama de terapia intensiva, dentro de un sistema que se observa colapsado.

Destacó que por ese motivo iba a tener una reunión con autoridades provinciales de salud, para buscar algún tipo de resolución a la problemática.