Defensa del Consumidor suma 665 expedientes por reclamos

La Oficina de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, cumple un rol fundamental en la comunidad, garantizando el cumplimiento de la Ley 24.240, que establece los derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores en las relaciones de consumo.

Al respecto, el director general del organismo, Hugo Salgado, explicó que la oficina está encargada de recibir “todos los reclamos inherentes a una relación de consumo en todos los ámbitos, menos en relación de terceros y contratos aéreos. Esta relación de consumo se da cuando se emite una factura, ticket, contrato de adhesión, remito o boleto de compra y venta. Los reclamos son muy variados y hoy tenemos muchos casos de fraude, incumplimiento de contratos, rotura de productos que están en la garantía de fábrica, entre otros trámites”.

Si bien hace pocos años los principales reclamos recaían contra las empresas de telefonía celular, Salgado aclaró: “hoy no son tantos y se arreglan rápido, tanto de telefonía como televisión por cable; las empresas tienen muy buena predisposición para solucionar las quejas lo más rápido posible”.

En referencia a la actividad realizada desde el mes de enero a mayo, Salgado precisó: “venimos con mucho trabajo y tenemos 665 expedientes formulados, es decir, las denuncias aumentaron entre un 100 y 150 por ciento sin contar los que arreglamos telefónicamente, que son otras maneras de agilizar los trámites para la gente que empezó a usar la oficina de Defensa del Consumidor”.

Además, analizó que generalmente, los expedientes iniciados tienen una resolución de un 90 por ciento y resta un 10 por ciento que no se resuelven porque no se presentan a las audiencias “No quieren llevarlo a otra instancia, pero, de todos modos, nosotros seguimos el trámite y hacemos la apertura de sumario si hay incumplimientos y efectuamos la multa. Es decir, que son bastante positivas las reparaciones de las denuncias”.

En el tiempo que dure el reclamo, el titular de Defensa del Consumidor expresó: “la idea es que la gente pueda arreglar el problema acá adentro, a veces hay dilataciones, cuartos intermedios que nosotros aceptamos independientemente de que los proveedores saben que tienen culpa. Lo hacemos a favor de la gente para ver si le podemos dar la solución hasta agotar esa instancia, y donde no se pueda, liberamos el expediente para que inicie la demanda por la Justicia ordinaria y nosotros continuaremos con la apertura de sumario”.

LOS CONSUMIDORES COMO PRIORIDAD

Para iniciar una denuncia por cualquier incumplimiento de productos o servicios, el usuario tiene que concurrir a la oficina con facturas, remitos, contrato o ticket de pago, fotos si fuera necesario y una fotocopia del DNI. Luego, se cita a las partes a una fecha de audiencia y se inicia el expediente, el formulario de reclamo, la relación de consumo y se trata la posibilidad de acordar un arreglo.

Asimismo, resaltó el responsable de la oficina: “este servicio es gratis, acá no se paga nada, ni las cartas documento. Nosotros estamos firmando entre 5 y 6 cartas documento por día y tenemos tiempos un poco más ágiles que la Justicia ordinaria”.

Respecto a la tarea que realizan los agentes municipales, Salgado destacó: “lo más importante es que tengo el apoyo completo del Municipio; primero están los consumidores y después, si tenemos que aplicar la multa, lo hacemos. Primero hay que agotar las instancias administrativas, por ahí es engorroso porque en un expediente se hacen hasta ocho audiencias, pero es factible la solución del reclamo”.

Por eso, la Oficina “está para lo que se necesite, si bien hay trámites que no se pueden solucionar, se inician todas las denuncias. A su vez, si acá no se llega a un acuerdo, la gente puede litigar sin costo en la Justicia ordinaria. Tienen un beneficio si no se llega a un arreglo, entonces ya los jueces en primera instancia tienen productos valederos para salir a favor del consumidor y no de las empresas”.

INFORMES Y CONSULTAS

Para mayor información o consultas, los usuarios pueden dirigirse a la Oficina de Defensa del Consumidor, ubicada en la calle Sarmiento 975, en el horario de 9:00 a 13:00 horas, o bien comunicarse a los teléfonos 297-4757288, 297-4757433, 4465474 y 4068992. También pueden hacerlo enviando un correo electrónico a [email protected].