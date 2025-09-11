Demon Slayer: Castillo infinito

El joven Tanjir Kamado se unió a una organización dedicada a cazar demonios después de que su hermana menor, Nezuko, fuera convertida en uno. Mientras los miembros de la organización y los Pilares participaban en un programa de entrenamiento grupal, como preparación para la inminente batalla contra los demonios, Muzan Kibutsuji aparece en la Mansión Ubuyashiki. Con el jefe de la organización en peligro, Tanjir y los Pilares corren hacia la mansión, pero son arrastrados a un espacio misterioso por obra de Kibutsuji. El lugar al que han caído Tanjir y los cazadores es el bastión de los demonios: el Castillo Infinito. Así, el campo de batalla queda establecido para dar fin a la guerra entre humanos y demonios.

La trama del anime “Kimetsu no Yaiba” gira en torno a Tanjirô, cuya vida cambiará por completo cuando su familia es asesinada a manos de un demonio. Siendo el único superviviente de la masacre junto a su hermana Nezuko (quien ha sido convertida en demonio), Tanjirô se convierte en un asesino de demonios con el único fin de ayudar a su hermana a que vuelva a ser humana y vengar a toda su familia. El furor a raíz de este anime y manga (cuyo formato logró convertirse en uno de los más vendidos de la última década superando en ventas de volúmenes manga al gigante “One Piece”), recae en sus entrañables personajes, elementos típicos del shonen de pelea y sobre todo a la impecable adaptación del estudio Ufotable el cual ofrece un espectáculo visual sin precedentes que supera por mucho la experiencia del manga.

La primera película, estrenada en 2021, recibió aclamación unánime por parte del mundo anime, tanto de los fanáticos como de los expertos en calificar estas producciones. La saga se ha convertido en un fenómeno internacional a raíz de la adaptación anime que desarrolló el estudio Ufotable. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” ha roto récords en taquilla y se ha convertido en un referente cultural. “Demon Slayer: El Tren Infinito” no sólo se convirtió en la película de anime más taquillera de la historia, sino que logró cifras récord a nivel mundial con más de 500 millones de dólares en recaudación. Ahora, con “Castillo Infinito”, la saga busca superar su propio legado y entregar a los fans una experiencia cinematográfica inolvidable.

Esta película no sólo representa el clímax narrativo de la obra de Koyoharu Gotouge, sino también un hito en la animación. Con la calidad visual y la intensidad emocional que caracteriza a Ufotable, cada escena promete ser una explosión de arte y adrenalina. Las batallas alcanzarán nuevas dimensiones, la animación desafiará los límites de lo posible y el destino de los cazadores de demonios penderá de un hilo en cada cuadro.

Género: Animé, fantasía, aventura

Origen: Japón

Título original: Kimetsu no Yaiba: Mugen-j-hen ()

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 35 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Haruo Sotozaki

Guión: Ufotable

Producción: Akifumi Fujio, Masanori Miyake, Yma Takahashi

Música: Yiki Kajiura, Go Shiina

Fotografía: Yichi Terao Montaje: Manabu Kamino

Voces originales:

Natsuki Hanae (Tanjir Kamado), Akari Kit (Nezuko Kamado), Hiro Shimono (Zenitsu Agatsuma), Yoshitsugu Matsuoka (Inosuke Hashibira), Reina Ueda (Kanao Tsuyuri), Nobuhiko Okamoto (Genya Shinazugawa), Takahiro Sakurai (Giy Tomioka), Katsuyuki Konishi (Tengen Uzui), Kengo Kawanishi (Muichiro Tokito), Saori Hayami (Shinobu Koch), Kenichi Suzumura (Obanai Iguro), Tomokazu Seki (Sanemi Shinazugawa), Kana Hanazawa (Mitsuri Kanroji)