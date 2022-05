Denise Dumas no sabía que estaba al aire y habló sobre el encuentro íntimo de dos actores

Faltaba menos de un minuto para las 11:30 de la mañana del jueves cuando terminó Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo, y Telefe continuó con su programación habitual: a esa hora comienza Flor de Equipo, el programa que conducía Florencia Peña y que quedó a cargo de Denise Dumas hasta que debute el nuevo ciclo de Georgina Barbarossa y Ariel Rodríguez Palacios.

Cuando parecía que todo transcurría con normalidad, y mientras se veía la barrida de Flor de Equipo –como se conoce popularmente al logo y la cortina musical- se escuchó la voz de Denise Dumas pero no saludó a los televidentes sino que parecía no saber que ya estaba al aire. Si bien su micrófono aparecía encendido, no hizo alusión ni dio comienzo al magazine. Lo primero que se oyó de su boca fue el nombre de Paola Miranda, la vedette ecuatoriana que triunfó durante su paso en la Argentina como participante de las ediciones del Bailando, también en obras de teatro y junto a proyectos de Ricardo Fort. Y quien actualmente está viviendo en Los Ángeles y se dedica a la música.

De fondo se escuchaba “Te voy a hacer el amor”, el tema que interpretó Miranda y por eso Denise la trajo a la conversación con sus compañeros de equipo. Y quiso hacer referencia a quién era la artista. “Toda la época de Santiago Bal que se garch... a Ailén, a coso...”, afirmó todavía sin notar que estaba al aire y que su micrófono estaba prendido. De inmediato, los usuarios de las redes sociales grabaron el video y aquellos pocos segundos bastaron para que se volvieran virales y la conductora se convirtiera en TT (Trending Topic) en Twitter.

En tanto, recordaron la escandalosa separación de Carmen Barbieri y Santiago Bal por una supuesta infidelidad de Ayelén Paleo, el nombre que probablemente quiso decir Denise y que se confundió con Ailén.

Luego se escucha un silencio, como si Denise Dumas hubiera notado que ya estaba al aire y que sus dichos se habían escuchado a través de la pantalla y, en complicidad con sus compañeros, les dijo entre risas: “Buen día, ¿están atorados con una medialuna?”. De inmediato, se dirigió hacia uno de sus compañeros de equipo, a quien llaman “Chino” y, todavía sin haber aparecido en pantalla, mandaron a un corte comercial.

Después de unos minutos, la conductora volvió a saludar a los televidentes, esta vez sabiendo que estaba al aire y lo hizo aún sin aparecer en pantalla: primero, emitieron una nota que había dado la madre de Lautaro Coronel, popularmente conocido como El Noba, el cantante de cumbia 420 que está internado luego de haber sufrido un accidente en su moto. Y Paulo Kablan, especialista en policiales, siguió hablando del caso. Siempre con su voz detrás de las imágenes que salían al aire.

El programa continuó con su rutina y luego de haber presentado el tema, llamaron por teléfono a la madre del músico que salió al aire para hablar de la salud de su hijo. Y recién después de casi 10 minutos de haber comenzado el ciclo, aparecieron en pantalla la conductora y sus panelistas. Pero como seguían hablando con su entrevistada, ya no hizo falta saludar a cámara. Al finalizar la conversación telefónica el ciclo continuó y ni Denise Dumas ni ninguno de sus compañeros hizo alusión a lo que había sucedido. La conductora tampoco se refirió en sus redes sociales sino que dejó pasar por alto el tema para evitar que se siga hablando al respecto.