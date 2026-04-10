En las imágenes, se puede ver a la mujer junto a su pareja y la beba que tienen ambos. Según se pudo saber, la mujer no asistió a la despedida de su hijo.

En medio del velorio de su hijo, la madre biológica de Ángel se retiró de su casa

En medio de la conmoción por la muerte de Ángel, el niño de 4 años cuyo fallecimiento es investigado por la Justicia, se registró una situación que generó aún más impacto.

Según pudo saberse, este jueves alrededor de las 13:10, en pleno velorio del menor, su madre fue vista retirándose de la vivienda familiar junto a su pareja y la beba que tienen en común. La escena quedó registrada en imágenes tomadas por un vecino del sector.

En el registro se observa a la mujer, el hombre y la pequeña cargando mochilas y un bolso, antes de subir a un taxi que los esperaba en el lugar. Hasta el momento, se desconoce el destino al que se fueron.

De acuerdo a las primeras versiones, la decisión de abandonar el domicilio estaría vinculada al temor de sufrir posibles represalias, en medio del fuerte impacto social que generó el caso.

Mientras tanto, la investigación continúa en manos de la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte del menor.