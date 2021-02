Denuncian a entrenador por golpear y amenazar a su expareja

Una de las víctimas, de 32 años, le contó a El Patagónico lo que le había pasado el 19 de enero a las 19 cuando se encontraba con su pequeño hijo de 6 años. Fue después de cortar su relación con el instructor que tiene 36 años. El mismo fue hasta su domicilio y la golpeó salvajemente hasta fracturarle las costillas, delante del nene.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso este medio y que consta en la denuncia realizada por la mujer ante el juzgado de Familia 1 de Comodoro Rivadavia, el mismo sujeto incumplió con la prohibición de acceso, acercamiento y de comunicaciones telefónicas y/o electrónicas.

Poco después del ataque, la mujer dejó testimonio de lo que tuvo que sufrir a través de publicaciones en Facebook y otras mujeres comentaron que vivieron casos similares con el mismo hombre, atravesando dramáticas situaciones.

“No es un escrache lo que yo hice; simplemente visualicé mi caso, con documentación”, se defendió la víctima, cuya identidad no se da a conocer por delicadas y obvias razones, aunque dejó acreditada la misma ante este medio.

“El violó la (medida) prohibición de acercamiento; me tiene amenazada a mí y mis hermanos. Él hace artes marciales y fue como pedir sostén social hasta que (el caso) pueda pasar a Fiscalía. La carátula ya va por lo penal” afirmó.

“En esa página yo expongo el informe médico, traumas; no puedo dormir por la noche; me da miedo a andar por la calle y llega un momento en que tenes que romper con eso porque tampoco es justo. Yo a él no le hice nada. Y con todos sus antecedentes penales es como que nadie hace nada”, relató.

En diciembre la mujer decidió cortar la relación con el instructor deportivo, luego de que este le hiciera una escena de celos ante sus amistades. “Era un psicópata, de ahí yo me alejo. El tomó mucha bronca por todo eso”.

El 19 de enero de 2021 se contactó con la víctima. “Quería hablar, fue hasta mi casa, le abrí la puerta y ahí me atacó. Terminé internada, me pateó el abdomen, me dejó sin aire, me agarró del cuello; no tenía cómo defenderme, tratando de resguardar a mi hijo, de esconderlo… me pateó, me fracturó las costillas, me pateó las rodillas, el codo” describió.

El violento tiene antecedentes policiales. En 2012 protagonizó un robo a mano armada y ese mismo año fue baleado por el padre de una de sus exparejas, cansado de que la golpeara. Hace 9 años ya tenía denuncias por violencia de género.

“Yo todas esas cosas me enteré después. Da clases, es instructor de MMA y no se espera de una persona así, con ese prontuario tan firme, que esté como si nada” señaló.

En todo este tiempo y con una medida vigente de prohibición de acceso y acercamiento, “estoy viviendo con mucho miedo; tuve que cambiar mis horarios, con preocupación” porque “desde un primero momento sentí mucha culpa; lo escondí mucho tiempo. De hecho, lo relato y me da vergüenza, pero después empezó a amenazar a mi familia porque él cree que me separé por ellos”.

“Si cumple con sus amenazas, pienso en mi hijo: ¿Y si me llega a pasar algo a mí?” se preguntó la víctima reclamando a la Justicia que actué de inmediato.

PARA DENUNCIAR VIOLENCIA DE GENERO

En Comodoro Rivadavia, cualquier persona que necesite realizar una denuncia por violencia de género puede acercarse a la comisaría más cercana.

Comisaría de la Mujer

En zona sur: Juan Domingo Perón y Alberto Blanc. Teléfono: 4462783.

En zona Norte: Avenida Gutiérrez y Storni. Teléfono (297) 625-1871.

Línea 137: es gratuita y funciona durante las 24 horas, al tratarse de una atención emergente de inmediato se da paso a la atención de un trabajador social, una abogada y una psicóloga.

La Dirección de Género La Casa cuenta también con una guardia de 24 horas a la que se puede llamar y que es atendida por una trabajadora social, el número.