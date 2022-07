Denuncian que una empresa de Internet debitó más de 150 mil pesos a sus usuarios y cerró sus oficinas

Un grupo de 20 usuarios de Ubnet, un servicio de internet y televisión satelital que funciona en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia presentó una denuncia en Defensa del Consumidor y en el ENACOM. Aseguran que la empresa les debitó por error entre 150 mil pesos a 300 mil pesos por la última factura.

“Del 6 de julio que venimos denunciando que nos han debitado, en mi caso 150 mil pesos y tenemos vecinos que se están sumando al grupo de WhatsApp que hemos armado, que les han debitado 200 mil o hasta 300 mil pesos”, explicó LaCienPuntoUno Natalia Santana, una de las damnificadas.

“La empresa facturó mal y ni siquiera lo comunicó. Yo me di cuenta revisando los consumos. Hicimos el reclamo y nos dijeron que en el lapso de 10 días se iba a poner como negativo este consumo. Pasó este tiempo y fui al banco y reclamé también en Defensa del Consumir. El banco y Visa no se hace cargo, no se puede hacer cancelación, ni siquiera puedo bloquear la tarjeta”, explicó desesperada la mujer.

“En la empresa mandaron un mail desde el gerencia de Caleta Olivia con una disculpa y nos informaron que el tramite está en proceso. Ayer mandó otro mensaje que en cinco días más se hará la devolución. Somos muchos a los que les pasó y aún no hay respuesta. Ahora vamos directamente al ENACOM a hacer la denuncia porque no la pudimos hacer online porque no aparece como una empresa en el sistema”, alertó.

“Hasta ahora somos 20 reclamando, hay mucha gente que se debe estar desayunando de esto con el cierre de tarjeta. Lo único que quiero es que me devuelvan el dinero”, dijo.

En tanto aseguró que desde Ubnet en Rada Tilly cerraron sus oficinas y que no atienden los teléfonos.