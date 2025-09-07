Deportivo Madryn ganó y sigue firme en la Primera Nacional

Derrotó 1-0 a Los Andes con un tanto de Diego Martínez. De ese modo, el elenco chubutense se mantiene arriba de la Zona A.

El Deportivo Madryn superó este domingo de local a Los Andes por 1-0 y con ese resultado recuperó la punta de la Zona “A” de la Primera Nacional, y su sueño de ascenso cada vez se acrecienta.

El partido, que correspondió a la 30ª fecha, se jugó en el estadio Coliseo del Golfo, con el arbitraje de Joaquín Gil.

El equipo chubutense se quedó con los tres puntos gracias a un golazo que marcó el defensor Diego Martínez al minuto del segundo tiempo.

De esa manera, el elenco que dirige Leandro Gracián se recuperó de la derrota que sufrió en la anterior fecha ante Maipú de Mendoza, equipo que le había cortado una racha de quince partidos sin derrotas.

Ahora, Madryn se preparará para su próximo compromiso que sostendrá -como local- ante Alvarado de Mar del Plata por la 31ª fecha.

Cabe destacar en uno de los partidos adelantados, Atlanta le ganó 1-0 a Güemes de Santiago del Estero y por esa razón había pasado a liderar la tabla de la Zona “A”, pero este domingo, Madryn volvió a lo más alto por el triunfo logrado ante los de Lomas de Zamora.