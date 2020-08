Desde el Hospital dicen que ayudaría otra cuarentena

“Una menor circulación de gente ayudaría muchísimo”, dijo Jorge Benítez al ser consultado sobre la posibilidad de implementar una nueva cuarentena en Comodoro Rivadavia a raíz de la cantidad de casos sin nexo que se registran a diario. Además, esta semana fallecieron dos hombres en el Hospital Regional.

“Venimos con un crecimiento paulatino en los centros de hisopados, que tiene que ver con la definición más sensible de caso. Un paciente con dos síntomas debe considerarse caso sospechoso e hisoparse”, acotó el jefe del área de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Hospital Regional.

Dijo que actualmente hay 3 casos en el sector Salud, entre medios públicos y privados. “Hay circulación comunitaria; el virus está en la ciudad y toda la población debe extremar al máximo medidas de prevención. A partir de diferentes entrevistas vemos que se repiten las reuniones sociales, compartir mate, sacarse barbijo en ambientes familiares. Hay descuidos y ahí está el mayor riesgo de población”, remarcó.

Benítez dijo que son los adultos jóvenes, de entre 25 y 40 años, los que tienen menos precauciones, más allá de que la Covid 19 afecte a todos por igual.

En cuanto al personal sanitario, indicó que “somos los más expuestos y con mayor posibilidad de contagio. En general se toman todas las medidas de prevención para evitarlo y se observa en cierto punto una sobrecarga. Todos los que trabajamos en Provincia estamos atravesando alguna dificultad”.

En declaraciones a FM Del Mar, el profesional añadió que “en alguna etapa generamos Centros Centinela, pero ya en transmisión comunitaria el virus no circula como tal. Tanto el tráiler del hospital, como las guardias y servicios privados y ambulancias, están sobrecargados ante esta situación. Al ser muchos casos, desde Epidemiología informamos primero los casos positivos para hacer control de focos y cortar ahí la transmisión. Nuestra prioridad son los positivos”.

Agregó que “hay situaciones que abarca a muchas personas y muchas empresas se ven afectadas. Uno no toma la dimensión hasta que se da el positivo. Ir a hisoparse tiene que generar responsabilidades a la hora de cuidarse en esos tres o cuatro días hasta que esté el resultado; no salir de su casa, usar alcohol en gel, lavandina. Cuando se enteran, dicen: ‘ah, pero yo estuve en contacto con tal y cual’. Son muchos los que no cumplen y eso puede ser una cadena de contagio”.

Benítez concluyó que “cuando comienza una cadena de transmisión comunitaria es muy difícil pararla. Ayudaría cerrar por 15 días porque habría menos circulación. Hay que evitar el beso, el abrazo, el mate, aunque cueste, al menos hasta que haya una vacuna efectiva”.