Desde la cárcel, estafaba a hombres "ingenuos"

El juez Marcelo Orlando condenó a David Alejandro Carballo a 3 años de prisión por el delito de extorsión en grado de tentativa. La causa la llevó adelante la fiscal Silvana Salazar, mientras la cómplice Soledad Elba “La Pochola” González reconoció el delito y accedió a una suspensión de juicio a prueba o probation como coautora del intento de extorsión telefónica.

La mujer había sido detenida cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta y pretendía cobrar $100.000 para evitar publicar fotos íntimas del denunciante.

La causa se inició a fines de 2021 cuando un hombre denunció que lo llamó “una persona que dijo que le había mandado fotos íntimas a la hija, y que me iba a llamar el abogado para hacer un arreglo”.

Después “me llamó otra persona que se identificó como abogado de la familia (utilizaba como foto de perfil la foto de un ex juez) y dijo que me iban a detener. Y ahí me solicitó $100.000 para arreglar todo y que esto no salga a la luz. Quiero dejar en claro que nunca mandé fotos de nada y es claramente que me quieren estafar”, afirmó el denunciante.

La investigación llegó hasta el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado al norte de Trelew, y se comprobó que era Carballo quien operaba con las maniobras de extorsión desde la cárcel. La nueva pena de 3 años de cárcel a Carballo se sumará a las condenas que cumple por robo y homicidio en el mismo centro penitenciario.

RECOMENDACIONES

Desde la Fiscalía brindaron recomendaciones para evitar caer en la extorsión o estafa. Explicaron que la modalidad consiste en que alguien se pone en contacto con el usuario a través de un perfil de una mujer y, tras un breve intercambio le pide fotos íntimas y su celular.

Luego, comienzan las intimidaciones y exigencias para lograr la transferencia de distintos montos de dinero. En algunos casos, los extorsionadores continúan simulando ser chicas menores de edad y les hacían creer a sus víctimas que sus padres habían descubierto el contenido de los chats, y que en medio de esa situación debían depositarles en cuentas bancarias sumas de dinero.

También amenazan a las víctimas diciéndoles que, si no paga una suma de dinero, van a publicar las fotos. En otros casos, los estafadores cambian de estrategia y se hacen pasar por representantes del Poder Judicial, policías o abogados, donde los amenazan con denunciarlos o detenerlos, explicaron desde la Fiscalía.

"Sentido común. Es el consejo más obvio, pero si te contacta una mujer de perfil atractivo, que creó el usuario hace pocos días, no la conocés y con la cual no tenés amigos en común. Y, sumado a esto, te pide fotos íntimas, deberías sospechar”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.

“Entablar un contacto de índole sexual, enviado fotos íntimas a alguien que te contactó por Facebook, genera que sea probable que te engañen”, explicaron y sostuvieron que en los casos es importante realizar la denuncia en la Comisaría o en la Fiscalía.