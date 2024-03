Desembarco en Rosario de las fuerzas federales

Tras la ola de asesinatos del narcotráfico en Rosario, los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri --que el viernes crearon un nuevo Comité de Crisis por el que las fuerzas federales van a asistir a la policía de Santa Fe--, viajarán hoy a Rosario para poner en marcha sus acciones. El comando conjunto de las fuerzas de Seguridad conformado por el gobierno nacional incluye una vieja aspiración de la ministra Bullrich: la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos, por ahora con los límites que les fija la ley, que les permite sólo un rol acotado, el de dar apoyo logístico.

“Son ellos o nosotros”, tuiteó el presidente Javier Milei anoche en un mensaje en el que envió sus condolencias a los familiares de Bruno Bussanich, el joven playero asesinado por un sicario. En su mensaje, Milei culpó “al kirchnernismo y el socialismo” de haber “entregado la ciudad a la delincuencia” y adelantó que “las fuerzas de Seguridad tendrán nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden”.

La incorporación de las Fuerzas Armadas al llamado combate contra el narcotráfico reabre la discusión sobre la participación de los militares en la seguridad interior.

TODA LA POBLACION ES EL BLANCO

Los ataques narco dieron un salto cualitativo la semana pasada. Si hasta ahora la mayoría de los asesinatos tenían que ver con la guerra entre bandas o dentro de ellas, ahora el blanco es la población. A las muertes de dos taxistas el sábado se sumó el fusilamiento del joven que trabajaba en la estación de servicio. Ayer también murió el colectivero baleado el jueves.

Rosario está prácticamente paralizada. El gremio del transporte mantiene un paro desde hace cuatro días. Los taxis no funcionan de noche e incluso en las horas diurnas hay poco movimiento. Las estaciones de servicio tampoco funcionarán de noche y hoy no habrá clases por una medida del sindicato docente, que advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad para que los chicos vayan a las escuelas. Mucha gente teme salir de sus hogares.