Desmantelan tres puntos de venta de drogas en Km 8

Los allanamientos se realizaron en forma simultánea y se secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y municiones. Hay un detenido.

Personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía del Chubut, en coordinación con la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, llevó adelante este martes un importante operativo contra el narcomenudeo que culminó con el desmantelamiento de tres centros de venta de estupefacientes en los barrios Kilómetro 8 y Standard Norte.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea entre las 6:00 y las 15:00, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional 23.737. Las diligencias fueron encabezadas por el fiscal general Mariano Sánchez y la auxiliar fiscal, Cristina Sandoval.

Durante la inspección de una de las viviendas, con el apoyo de perros antinarcóticos, el personal policial detectó tierra removida en el patio trasero. Al excavar, hallaron dos bultos envueltos en nylon y aluminio que contenían clorhidrato de cocaína en piedra, lista para ser fraccionada.

En total, se incautaron más de 400 gramos de cocaína, marihuana fraccionada, potes de creatina utilizados para estirar la sustancia, tres balanzas de precisión digitales, $450.000 en efectivo, municiones de distintos calibres y dos cargadores: uno marca Bersa y otro sin identificación.

Un hombre mayor de edad fue detenido y trasladado a la Seccional Séptima, donde permanecería alojado hasta la audiencia de control de detención ante el Juzgado Federal de Garantías.

El procedimiento, denominado “Barrios Seguros del Km 8”, se realizó bajo las directivas del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut y contó con la participación del grupo especial GEOP, la Comisaría Séptima y la Sección Antinarcóticos. Estuvieron al frente los subcomisarios Daniel Debis y Damián Tramma.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de acciones “buscan dar respuesta a una problemática que afecta a los sectores más vulnerables de la ciudad, golpeando directamente al flagelo del narcotráfico y reforzando el compromiso con la comunidad”.