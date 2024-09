Despidos en TyC Sports, la señal deportiva del grupo Clarín

La situación económica de la señal deportiva no es la mejor y los directivos optaron por despedir a grandes figuras y cambiar la programación.

TyC Sports atraviesa una profunda crisis económica, donde los directivos tuvieron que tomar importantes decisiones para poder continuar dando pelea en un mercado que parece estar cada vez más incierto. Como consecuencia de ello, optaron por el despido y el retiro voluntario de varias de las estrellas del canal, además de realizar un fuerte cambio en la programación habitual.

La reconocida señal deportiva no atraviesa su mejor momento. Desde principios de semana, realizaron varios cambios internos, donde periodistas que llevaban años trabajando en el edificio fueron destituidos de sus cargos. No solamente comunicadores fueron despedidos de TyC Sports, sino también ex futbolistas que eran partícipes de la programación donde tenían actividad en los paneles habituales de la mañana y la tarde.

A principio de semana, César Luis Merlo, especialista en el mercado de pases y que tenía un vínculo de 16 años con el canal argentino, anunció en sus redes sociales que iba a dejar de trabajar para la señal. Lo mismo sucedió con Hernán Sisto, Diego Díaz, “Chicho” Grosman, “Rolfi” Montenegro, “Chapu” Braña y Darío Scotto, quienes se mostraron apenados por la dura situación que deben afrontar.

Otro de los periodistas que también dejará de pertenecer a la señal deportiva es Pablo González. Sin embargo, el reconocido comunicador se encargó de dejar en claro que se marcha por su propia cuenta y no fue despedido como informaron algunos portales. “En mi caso particular, yo decido cortar el vínculo y dejar TyC Sports después de 30 años. Abrazo”, señaló en su cuenta de “X” (ex Twitter).

EL RESPALDO DE GASTON EDUL Y AREVALO

A raíz del gran cambio que tuvo que realizar el canal por el mal presente económico que afrontan, varios periodistas salieron a respaldar a aquellos que están siendo apartados de sus cargos y dejarán de pertenecer a la señal. Entre los que mostraron su solidaridad con sus excompañeros estuvieron Gastón Edul y Martín Arévalo.

Durante muchos años, Arévalo, periodista de ESPN, trabajó para el canal que pertenece a Torneos y Grupo Clarín, por lo que conoce a la gran mayoría de sus colegas que fueron destituidos.

Ante esta situación, usó su difusión para respaldarlos: “Un abrazo fuerte a todos mis excompañeros de TyC Sports que están siendo despedidos o que están siendo llamados para que tomen un retiro voluntario. Es una situación muy triste. Son muchos. Hay buenísimas personas, talentosas y de gran capacidad. Ojalá se reinserten rápido”.